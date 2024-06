Dorożki nie wyjadą na Rynek Główny w Krakowie. We wtorek i środę prognozowane są tak duże upały, że magistrat zobowiązał powożących do korzystania z zacienionych postojów zastępczych.

Rynek Główny w Krakowie / Shutterstock

W związku z prognozowanymi upałami, we wtorek i środę zamknięty będzie postój dorożek na Rynku Głównym i ich postój zastępczy przy ul. Mikołajskiej przed bazyliką Mariacką - poinformował krakowski urząd miasta. Powożący nie mogą też przejeżdżać przez Rynek.

Jak podał w komunikacie krakowski magistrat, powożący są zobowiązani do korzystania z wyznaczonych, zacienionych postojów zastępczych - przy Barbakanie oraz na alejkach Plant, a także dodatkowego, regularnego pojenia koni i śledzenia komunikatów na temat rozwoju sytuacji pogodowej.



Ostrzeżenie IMGW przed upałami obowiązuje do środy do godz. 19.30. Wedle prognoz, temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 19 st. C.

Postój stały dorożek na Rynku Głównym oraz ich postój zastępczy przy ul. Mikołajskiej pozostaną zamknięte we wtorek i środę w godz. 9.30-19.30 w związku z wydanymi alertami.