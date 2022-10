Młodzi tancerze z krakowskiego klubu GAP'S TEAM zdobyli 27 miejsc w ścisłych finałach mistrzostw Europy w stylach tańca Balet, Jazz oraz Modern & Contemporary Międzynarodowej Organizacji Tańca, International Dance Organisation. Do Krakowa przywieźli aż 33 puchary i 15 medali: 4 złote, 7 srebrnych i 4 brązowe. Przed nimi mistrzostwa świata!

Czterokrotne mistrzynie Europy szykują się na mistrzostwa świata / Archiwum prywatne

We wrześniu w Macedonii Północnej odbyły się mistrzostwa Europy w stylach tańca Balet, Jazz oraz Modern & Contemporary. W zawodach wzięło udział ponad 1 900 tancerzy z 22 krajów. Polska reprezentacja okazała się najsilniejsza.

Pojechaliśmy tam z dwoma formacjami. Juniorska zdobyła brąz, drugiego wicemistrza Europy, dziecięca zdobyła złoto, czyli tytuł mistrza Europy - opowiada Natalia Gap tancerka i trenerka z krakowskiego GAP'S TEAM.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Gap: Największe wrażenie robi na mnie to, jak oni tańczą

Co więcej - jak dodaje - jedna z tancerek w kategorii kids została mistrzynią Europy w trzech stylach. Jedenastoletnia Emilia Dubiel ze Starego Sącza została potrójną mistrzynią w kategorii Show, Modern oraz Jazz.

W sumie młodzi tancerze przywieźli do Polski 33 puchary i 15 medali: 4 złote, 7 srebrnych i 4 brązowe.

Wideo youtube

Powtórzą sukces na mistrzostwach świata?

/ Archiwum prywatne

Teraz tancerze szykują się do mistrzostw świata w Słowenii. Turniej rusza 28 listopada i potrwa do 4 grudnia. Za możliwość wzięcia udziału w mistrzostwach płacą przede wszystkim rodzice.

To koszy około 2 tysięcy za dziecko, tyle musi przygotować każdy z rodziców dla dziecka - tłumaczy Natalia Gap. Klub niestety nie otrzymuje żadnego dofinansowania do takiego wyjazdu.

Kwestia wydatków to jedno. Sam wyjazd na mistrzostwa świata wiąże się z ciężkimi codziennymi treningami. To dlatego, że jak zaznaczają trenerzy, taniec to nie tylko artyzm. To także sport i to sport wyczynowy. Te dzieci trenują wyczynowo, muszą być szybkie jak biegacze, sprawne jak gimnastyczki, muszą skakać, kręcić, ruszać się, a jeszcze przy tym wszystkim nie mogą zapomnieć o artyzmie i wyrażaniu emocji, o tym, co chcą przekazać - zaznacza Gap.

O tym, że taniec jest także sportem, doskonale wie Jakub Pokuta tancerz i trener GAP'S TEAM, który ułożył grupie trening motoryczny. Oni potrzebują wzmocnienia, siły - tłumaczy. Postanowiliśmy to wprowadzić, a z racji tego, że też studiuję na Akademii Wychowania Fizycznego, to będę również pisał pracę magisterską na temat naszego autorskiego planu treningowego: jak on im pomógł i jak to wpłynęło na wyniki i rozwój cech motorycznych.

Aby sprostać finansowemu wyzwaniu, rodzice postanowili uruchomić zbiórkę funduszy. Jeśli chcesz wsprzeć mistrzynie, wejdź tutaj >>>

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Małe tancerki o spełnianiu marzeń Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kuba – jedyny chłopak tańczący w juniorach

Ministerstwo widzi sukcesy krakowskich tancerzy

/ Archiwum prywatne

Bez wątpienia to, jakie osiągnięcia mają młodzi tancerze z krakowskiego klubu jest godne uznania i oczywiście, że to widzimy i duma rozpiera mnie jako byłego sportowca i oczywiście ministerstwo zauważa takie osiągnięcia - przyznaje Natalia Perlińska rzecznik prasowy Ministerstwa Sportu i Turystyki i dodaje, że resort uważnie przygląda się największym talentom.

Zdajemy sobie sprawę, ile taki wyjazd kosztuje wyrzeczeń, wysiłku, pracy, sił, motywacji i poświęcania rodziców i opiekunów. Coś o tym wiem. Trzymamy mocno kciuki na mistrzostwach świata - dodaje Perlińska.