Trwa nabór do szóstej już, bezpłatnej Akademii Programowania Motorola Solutions, gwarantującej uczestnikom nie tylko szansę na zgłębienie wiedzy, ale przede wszystkim pracę w krakowskim oddziale firmy. Rekrutacja potrwa do 19 sierpnia.

Zdjęciu ilustracyjne / Shutterstock

Od 2020 r. w Motorola Solutions zorganizowano już pięć 7-miesięcznych edycji Akademii Programowania, dzięki którym 70 osób rozpoczęło pracę na stanowisku Junior Software Developer. To projekt, w którym uczestnicy mają szansą zdobyć pełną wiedzę potrzebną do pracy w zawodzie programisty a najważniejsze jest to, że otrzymują gwarancją późniejszego zatrudnienia w krakowskim oddziale Motoroli Solutions.

Akademia jest dla każdego, kto jest otwarty na zmiany i chętny do nauki

W procesie rekrutacji firma poszukuje osób, które nie boją się wyzwań i są gotowe skierować swoje życie na całkiem nowe, zawodowe tory. Akademia już wykształciła na programistów osoby z bardzo różnych obszarów.

W świecie IT ma szansę odnaleźć się zarówno agent nieruchomości jak i nauczyciel, osoba opiekująca się dziećmi, tancerz czy pracownik gastronomii. Warto zaznaczyć, że w przypadku Akademii Programowania wcześniejsze wykształcenie nie ma znaczenia.

Rekrutacja do Akademii odbywa się poprzez stronę www.pracawmotoroli.pl i potrwa do 19 sierpnia. Tam też znaleźć można szczegółowe informacje na temat projektu, w tym regulamin i program Akademii.