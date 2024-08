Wakacje to czas, w którym do szpitali trafia najwięcej osób po ukąszeniu przez osy, pszczoły czy szerszenie. Pytanie, kiedy można poradzić sobie na własną rękę, a kiedy koniecznie trzeba skorzystać z pomocy lekarza? Warto też poznać profilaktykę, by samemu nie prowokować owadów do ataku.

Osa / Shutterstock Ukąszenie najczęściej powoduje bolesny obrzęk i zaczerwienienie. Jak podkreślają lekarze, w takim przypadku wystarczy dezynfekcja oraz maść lub żel na ukąszenia. Trzeba też pamiętać, by w przypadku ukąszenia przez pszczołę jak najszybciej wyjąć żądło. Problem pojawia się, gdy owad ukąsi w okolice jamy ustnej. Przykre następstwa ukąszenia W przypadku ukąszenia w okolicy ust, w język lub gardło najpierw należy wypłukać jamę ustną wodą, można ssać kostkę lodu, a dziecku można np. kupić lody. To złagodzi obrzęk, ale zawsze w takiej sytuacji należy udać się po pomoc medyczną - podkreśla Lidia Stopyra, ordynator Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Ukąszenie osy czy pszczoły jest niezwykle niebezpieczne, gdy ktoś jest uczulony na jad owadów. W takich przypadkach mogą pojawić się takie reakcje jak wysypka, wymioty, duszczności, a nawet omdlenia. Problem w tym, że najczęściej o uczuleniu dowiadujemy się już po ukąszeniu. Zazwyczaj reakcja po pierwszym użądleniu nie jest aż tak silna. Gdy alergia zostaje rozpoznana pacjenci są objęci specjalnym leczeniem. Zazwyczaj mają przy sobie adrenalinę i dokładnie wiedzą, jak sie zachować w przypadku użądlenia. - tłumaczy lekarka. Są też metody odczulania na jad owadów, w takim przypadku pacjenci są pod stałą opieką alergologa. Jak uchronić się przed użądleniem? Przede wszystkim w pobliżu owadów nie można panikować, bo wtedy czują się zagrożone i mogą zaatakować. Najlepiej zachować spokój i po prostu odejść w inne miejsce. Jeśli spędzacie czas na łonie natury, warto pamiętać, by pijąc napoje dobrze sprawdzić szklankę czy puszkę. Słodkie napoje przyciągają osy i pszczoły. Warto nosić jasne ubrania z długim rękawem i stosować specjalne środki odstraszające owady. W przypadku wyjazdów do krajów tropikalnych niezbędne są specjalne szczepienia lub leki profilaktyczne. Warto też pamiętać, by spotykając na swojej drodze gniazdo os czy szerszeni nie likwidować go na własną rękę, ale zadzwonić po strażaków. Kilka dni temu w Krakowie osy dotkliwie pożądliły jednego z mieszkańców. Gniazdo znajdowało się w pobliżu domu - w ziemi. Mężczyzna przeżył, ale konieczne była natychmiastowa pomoc ratowników medycznych. Zobacz również: 88. Lekcja Śpiewania w hołdzie legionistom

Opracowanie: Małgorzata Wosion