Impas w małopolskim sejmiku trwa. Łukasz Kmita z PiS ponownie nie został wybrany na marszałka województwa małopolskiego. Przepadł także jego kontrkandydat Piotr Ćwik. Była to piąta próba wyboru marszałka. Wcześniej Witold Kozłowski, Józef Gawron oraz Piotr Ćwik zostali zawieszeni w prawach członków PiS. Następna sesja w czwartek.

Ani radny Piotr Ćwik, ani poseł PiS Łukasz Kmita nie uzyskali wystarczającej liczby głosów poparcia do uzyskania urzędu marszałka Małopolski. Podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku na Ćwika zagłosowało 6 radnych, na Kmitę - 13. Oddano 20 głosów nieważnych.

Kandydaturę Ćwika zgłosił wicemarszałek Małopolski Józef Gawron. Zarówno Ćwik, jak i Gawron zostali przed sesją zawieszeni w prawach członków PiS. Taką decyzje władze centralne PiS podjęły również wobec pełniącego od 2018 r. funkcję marszałka Witolda Kozłowskiego.

Zgłoszenie kandydatury Ćwika wzbudziło oburzenie części radnych i parlamentarzystów PiS obecnych na sali obrad, m.in. wiceszefa parlamentarnego klubu PiS Ryszarda Terleckiego oraz radnej Małopolski Barbary Nowak.

Mimo zgłoszenia kandydatury Ćwika kandydatura Łukasza Kmity nie została wycofana. Zgłosił ją radny Grzegorz Biedroń. Kmitę od początku rekomendował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas czterech poprzednich sesji Kmicie nie udawało się uzyskać potrzebnych 20 głosów do objęcia urzędu marszałka, mimo że PiS ma większość w sejmiku małopolskim.

Przed południem do sytuacji w małopolskim sejmiku odniosła się w mediach społecznościowych poseł Małgorzata Wassermann, która przypomniała, że prezes Partii i kierownictwo PiS jednogłośnie wskazało na Łukasza Kmitę. To wprost wynika ze statutu. Ale chce, żebyście Państwo wiedzieli, że stało się to również na naszą prośbę - zdecydowanej większości posłów i senatorów PiS z Małopolski - podkreśliła.