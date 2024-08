​Między godziną 2 a 3 w nocy służby Wodociągów Miasta Krakowa usunęły awarię na rondzie Młyńskim w Krakowie i przywrócono dostawę wody dla mieszkańców. Po uszkodzeniu rury słup wody wystrzelił w górę na kilkanaście metrów.

Nocna naprawa magistrali / Wodociągi Miasta Krakowa /

Wodociągi potwierdziły, że podczas budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju doszło do uszkodzenia magistrali DN 350.

Niezwłocznie przystąpiono do naprawy uszkodzonego rurociągu, a w rejonie ul. Anieli Krzywoń został udostępniony beczkowóz. Przed g. 3 w nocy z poniedziałku na wtorek dostawy wody dla mieszkańców przywrócono.

Do awarii na Rondzie Młyńskim doszło w poniedziałek ok. 19.00, w miejscu sąsiadującym z placem budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. W górę wystrzelił słup wody, a na jezdni utworzyło się rozlewisko.