Kraków otrzyma blisko 80 milionów złotych na pomoc najmłodszym uchodźcom. To wsparcie jest możliwe dzięki współpracy miasta z UNICEF. Dziś w Krakowie podpisano umowę w tej sprawie. Pieniądze mają być przeznaczone min na edukację, politykę społeczną czy zdrowotną.

Umowę podpisał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i zastępca dyrektora regionalnego UNICEF na Europę Środkową i Azję Philippe Cori. Wspólne działania na rzecz uchodźców będą realizowane do końca 2022 r.

Co powiedzieli Majchrowski i Cori?

W trakcie spotkań władz miasta z przedstawicielami UNICEF-u określono obszary wymagające wsparcia, którymi są przede wszystkim edukacja, projekty związane z poprawą zdrowia i rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz świadczenia związane z kompleksową pomocą dla rodzin.

Dzisiaj te wcześniejsze nasze rozmowy z reprezentantami UNICEF - zostały sfinalizowane. Chciałem przede wszystkim podziękować, że UNICEF tak szybko zareagował i że zaproponował konkretną pomoc w błyskawicznym tempie - powiedział prezydent Jacek Majchrowski podczas briefingu.

Musimy wspierać dzieci bo to one są nadzieją na przyszłość, zwłaszcza jeśli chcemy uniknąć straty jednego pokolenia. Robimy wszystko, aby zapewnić im uśmiech, bo jeśli one będą szczęśliwe, to również zobaczymy uśmiech na twarzach ich rodziców - mówił w poruszającym przemówieniu podczas briefingu po podpisaniu memorandum - dyrektor Philippe Cori.

Pierwsza transza pomocy w kwocie 50 mln złotych zostanie nam przekazana już w najbliższych dniach - dodał wiceprezydent Andrzej Kulig.

Wiceprezydent Krakowa podkreślał znaczenie pomocy dla dzieci:

Na co zostanie przeznaczona pomoc?

40 mln złotych zostanie przeznaczone na zadania z zakresu edukacji, m.in. na:

wsparcie psychologiczno-pedagogicznego w ośmiu samorządowych poradniach,

organizację szkoleń dla nauczycieli i asystentów wielokulturowych, które obejmują kursy języka polskiego,

rozszerzenie oferty kulturalnej i wypoczynkowej skierowanej do dzieci i młodzieży,

dofinansowanie posiłków,

wyposażenia szkół m.in. w laptopy i inne niezbędne materiały dydaktyczne,

tworzenie stref wypoczynku w krakowskich szkołach.

Na cel polityki społecznej i zdrowia trafi 23,5 mln złotych, na zadania dotyczące:

niepełnosprawności,

młodzieży,

opieki nad dzieckiem do lat 3,

zdrowia i rodzina.

W ramach ich realizacji zostanie utworzone m.in. centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnościami, publiczny żłobek integracyjny, czy też Centrum Rodzinnych Inicjatyw.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przeznaczy około 15,5 mln złotych na prowadzenie 29 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z rekreacją, zajęciami terapeutycznymi i szkoleniami dla pracowników. Dodatkowo te środki zapewnią ciepły posiłek dla dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach, wsparcie dla opiekunów tymczasowych, zajęcia adaptacyjno-kulturalne dla dzieci oraz warsztaty edukacyjne. Te pieniądze pomogą w utworzeniu nowej jednostki, która zapewni środowiskowe, mobilne wsparcie w formie asystentów rodzin - informuje krakowski urząd miasta.

W Krakowie mieszka obecnie ok. 6550 dzieci z Ukrainy które przybyły po 24 lutego, a które uczęszczają do krakowskich żłobków, przedszkoli i szkół. Liczba ta nie uwzględnia dzieci pozostających pod wyłączną opieką rodzin i opiekunów.