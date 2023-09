W połowie października do rąk czytelników trafi nowe, dwutomowe wydanie "Encyklopedii Krakowa". To publikacja o dziejach miasta, jego wybitnych mieszkańcach, zabytkach i współczesności: 2 tomy, ponad 6 tysięcy haseł, 8 kilogramów wagi. "Encyklopedia pokazuje, jak wiele informacji o Krakowie można jeszcze odkryć. Niezwykła przygoda" - mówi dyrektor Muzeum Krakowa Michał Niezabitowski.

Okładka nowego wydania "Encyklopedii Krakowa" / Muzeum Krakowa / Materiały prasowe

Twórcy encyklopedii Krakowa podkreślają, że pierwsze jej wydanie, jednotomowe ukazało się w 2000 roku i od tej pory w przestrzeni miasta wiele się zmieniło m.in. dzięki wejściu Polski do UE, inwestycjom i otwarciu nowych obiektów. To będzie opis miasta po tej niezwykłej 25-letniej transformacji - podkreśla Michał Niezabitowski.

Inicjatorem drugiego wydania "Encyklopedii Krakowa" był Stanisław Dziedzic - dyrektor Biblioteki Kraków, który zmarł w 2021 roku, w czasie pandemii koronawirusa. Redaktorem naczelnym publikacji jest prof. Jacek Purchla.

Encyklopedia zawiera ponad 6 tysięcy haseł, 3 tysiące ilustracji, 171 map i planów, 66 tabel i wykresów oraz część zatytułowaną Kraków w liczbach, prezentującą materiały przygotowane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Aktualizacja informacji sięga lipca 2023 roku.

Co się zmieniło?

Bardzo wiele dzieł w ciągu 25 lat nauka zdołała przyporządkować konkretnym autorom, zmieniła się ich datacja. Praca polegała na tym, żeby wszystkie hasła z pierwszego wydania zredagować na nowo. Eksperci musieli się wypowiedzieć, czy są one aktualne. Musieliśmy też zdecydować, jakie hasła dodać. W każdym z działów tych propozycji było po kilkaset. Przy nazwiskach niektórych osób musieliśmy, co było bardzo smutne, dopisać datę śmierci - wyjaśnia dyrektor Muzeum Krakowa. Po przeczytaniu tysięcy haseł, na pytanie: czy znasz Kraków, odpowiem: naprawdę jest bardzo wiele rzeczy do odkrycia - dodał.

Pierwsze wydanie "Encyklopedii Krakowa" ukazało się w 2000 roku nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Za drugą edycję odpowiadają Biblioteka Kraków i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

O opracowanie nowych haseł poproszono blisko 300 autorów, którzy wraz z twórcami z pierwszej edycji tworzą imponującą grupę ponad 1 tys. osób. Publikacja została sfinansowana z budżetu miasta Krakowa. Partnerem obecnej edycji jest Archiwum Narodowe w Krakowie.