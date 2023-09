Dziennikarka RMF FM Marlena Chudzio i pochodzący z Ukrainy Taras Ostryzniuk już w sobotę 24 września powalczą w Krakowie o nagrodę główną "Dance with me - zatańcz ze mną". W konkursie wystartuje w sumie 11 par. Celem tego tanecznego projektu, a zarazem charytatywnego przedsięwzięcia jest niesienie pomocy finansowej poprzez taniec. Pieniądze, jakie wygra zwycięska para, trafią na szczytny cel. Marlena i Taras zatańczą dla chorego na neuroblastomę Frania Foremnego.

Dziennikarka RMF FM Marlena Chudzio, organizator wydarzenia Damian Trzpil, trener Taras Ostryzniuk / DANCE WITH ME /

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Katarzyna Podraza rozmawia z organizatorem DANCE WITH ME Damianem Trzpilem, dziennikarką RMF FM Marleną Chudzio i trenerem Tarasem Ostryzniukiem

11 par, które od marca intensywnie ćwiczą swoje taneczne umiejętności, będzie rywalizować o Kryształowe Kule oraz czek z nagrodą główną, który przeznaczą na wybrany przez siebie cel charytatywny. Kwota nagrody nie jest znana, pulę pieniężną stanowić będą cegiełki, którymi są bilety wstępu.

Reżyserem i pomysłodawcą projektu jest Damian Trzpil, od niedawna związany zawodowo z Krakowem. W wyjątkowej przygodzie uczestnikom projektu towarzyszą krakowscy tancerze, pasjonaci z wieloletnim doświadczeniem w najrozmaitszych stylach.

Pierwszą motywacją była chęć spełniania ludzkich marzeń, takich niespełnionych dziecięcych marzeń, bo któż z nas nie marzył chociaż raz o tym, aby stanąć w blasku fleszy i poczuć się jak ci znani i popularni ze szklanego ekranu - przyznał Damian Trzpil.

Jak podkreślił, potem szybko do tej formuły doszedł jeszcze silnie motywujący element charytatywności. Dziś wiem, że jest to priorytetowa sprawa - mówi miłośnik tańca.

Wideo youtube

Rekrutacja uczestników nie była łatwym zadaniem

Po prostu drogą pantoflową udało mi się bardzo szybko zwerbować wybitnych tancerzy z różnych dziedzin i styli tańca a zaraz za nimi, po mocnych namowach i przedstawianiu idei tego projektu, udało się również wybrać z ponad 300 zaproszeń jedenastu śmiałków z totalnie odrębnych i odległych dziedzin życia - wyjaśnił gość Katarzyny Podrazy.

Damian Trzpil przyznał, że dla organizatorów to 9 miesięcy charytatywnej pracy, ale i uczestnicy godzą się na długie i wyczerpujące treningi.

Ten okres prób i przygotowań celowo rozciągnięty jest w czasie, bo nasi uczestnicy pracują charytatywnie. Muszą w natłoku codziennych prac wygospodarować wolne chwile na taniec, a nie jest to łatwa sztuka, bo taniec to sport bardzo często bardzo kontuzyjny, wymagający. Chylę przed nimi czoła, pozdrawiam z tego miejsca i bardzo serdecznie dziękuję, że każdy z nich podjął to wyzwanie, i że wspólnie będziemy mogli udowodnić, iż pomagać każdy może. Przed nimi niełatwe zadanie, bo w jury wybitni fachowcy, wśród nich m.in. ikona świata tańca znana, lubiana szanowana, "czarna mamba" czyli Iwona Pavlovic, gwiazda telewizyjnego show "Taniec z gwiazdami"- podkreślił Damian Trzpil.

Taniec daje Marlenie Chudzio wielką radość

O główną nagrodę powalczy dziennikarka RMF FM. Marlena Chudzio to absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Można ją było zobaczyć m.in. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Oprócz teatru pokochała także radio i informacje. Czyta Fakty w RMF FM. Miłość do pięknie wypowiadanego słowa sprawiła, że zdobyła też kolejny zawód - logopedki. W życiu prywatnym lubi podróżować oraz ma słabość do torebek o różnych dziwnych kształtach.

Dziennikarka RMF FM Marlena Chudzio i trener Taras Ostryzniuk / Karina Kąsek / RMF FM

Marlena nie tak od razu zdecydowała się na przyjęcie zaproszenia do udziału w tym projekcie. Najpierw Damian się do mnie dobijał, zniechęcał mnie nieświadomie, używając słowa, że szuka gwiazd, które wystąpią w jego show, ale ostatecznie fakt, że jest to show charytatywnie jest to argument, który przeważył szalę - powiedziała Marlena Chudzio.

Przyjęła propozycję i jak zaznaczyła, nie miała wyjścia, "trzeba się było za siebie wziąć!".

Pytana o to, jak pogodziła czas, który dzieliła pomiędzy obowiązkami w pracy i w domu, w którym na długie godziny treningów zostawiała męża i syna stwierdziła, że wszystko trzeba umieć ze sobą łączyć.

Odprowadzasz dziecko do szkoły tanecznym krokiem, czytasz Fakty, ale dbasz o to, żeby łopatki były razem, a brzuch wciągnięty..., to po prostu trzeba łączyć. Pomiędzy serwisami piruety kręcę... Taniec daje radość, taniec daje też ból, jak się zaczyna robić to na serio. Ruch ma taką magię, że męczy nas fizycznie, ale odpoczywa głowa - mówi dziennikarka RMF FM.

Trener Marleny: Taniec to większa część mojego życia

W tej edycji "Dance with me" Marlena Chudzio zatańczy z pochodzącym z Ukrainy Tarasem Ostryzniukiem. Jak powiedział RMF FM, w Polsce mieszka od czterech lat i jest miłośnikiem tańca.

Jest studentem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Posiada międzynarodową klasę taneczną "S" w tańcach zarówno standardowych jak i latynoamerykańskich. Wicemistrz Polski w kombinacji 10T.

Lubię tańczyć i lubię też, jak się okazało, uczyć tańca te osoby, które nie miały żadnej styczności z tańcem nigdy w życiu. Robię to od ponad 10 lat. Pochodzę z miasta Iwano-Frankiwsk - mówi Taras Ostryzniuk.

Pytany o pracę z Marleną stwierdził, że jest bardzo pracowita. Każda osoba ma swoje mocne i słabe strony, ale to, co od razu mnie ujęło w niej, to fakt, że ona na 100 procent angażuje się w to, co robi. To było od razu widać. Dajesz jej zadanie i ona przychodzi na kolejny trening i mówi: "a wiesz co, robiłam to cały czas, jesteś zaskoczony?". Już po pierwszym okresie wiedziałem, że będzie z tego coś dobrego, bo to jest bardzo mocna cecha dla każdej osoby - zaznaczył taneczny partner Marleny Chudzio.

Marlena i Taras zatańczą dla ciężko chorego Frania Foremnego

Podczas sobotniej gali dziennikarka RMF FM razem ze swoim trenerem wykonają ogniste pasodoble. Oboje zdecydowali, że chcą pomóc właśnie siedmioletniemu Franiowi Foremnemu, który walczy z ciężkim nowotworem - neuroblastomą.

Chłopiec jest po długotrwałej chemioterapii i immunoterapii i czeka na przyjęcie bardzo drogiej szczepionki, która na dobre pozwoli mu cieszyć się życiem.

Franek jest niesamowicie silnym chłopcem, jak na siedmiolatka - przyznała dziennikarka RMF FM.

Walczy z potężnym wrogiem. Przy batalii, którą on ma stoczyć z życiem zaraz na samym początku, te nasze zmagania z własnym ciałem, to jest jakaś przyjemna przebieżka. Ja jestem bardzo szczęśliwa, mnie od razu serce podpowiadało Frania, a Taras, jak tylko mu o tym opowiedziałam mówi: "jasne, chcę dla niego tańczyć" - dodała Marlena Chudzio.

Tancerze swoje umiejętności zaprezentują 24 września podczas Gali Finałowej w Szkole Tańca LOFToDANCE. Nie zabraknie oryginalnych makijaży, fryzur, pięknych kreacji, a nawet czerwonego dywanu.