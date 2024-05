O takim miejscu pracy marzy niejeden: to sklep w Sukiennicach z widokiem na bazylikę Mariacką. Okazję najmu takiego miejsca daje miasto Kraków.

/ Art Service / PAP

Cena wywoławcza? Niecałe 100 złotych za metr kwadratowy. Oferta nie jest skierowana do sieciówki. Ww tym miejscu ma być prowadzona sprzedaż wyrobów związanych z tradycją handlu krakowskiego.

Mogą być tam sprzedawane rzeczy nawiązujące do historii i tradycji Krakowa. To mogą być wyroby rzemieślnicze, rękodzieło - wyjaśnia Dariusz Nowak z krakowskiego magistrat. To mają być pamiątki z Krakowa - dodaje.

Jak zaznacza, lokale w Sukiennicach rzadko zmieniają najemców, aukcje są organizowane raz na kilka lat. W ubiegłym roku licytowano wynajem nie sklep a kramu o pow. około 10 m kw. Wpłynęło 15 ofert, w aukcji wzięło udział ostatecznie 13 oferentów. Wylictowano stawkę aż 3 tys. 960 złotych za metr.

Tym razem "pod młotek" idzie lokal o pow. 26,15 m2, usytuowany w podcieniach Sukiennic. Wyjściowa stawka czynszowa wynosi minimum 96,10 zł za 1 m2.

Aukcja odbędzie się 31 maja.