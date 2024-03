10 milionów samochodów przejechało tunelem pod Luboniem Małym na Zakopiance. Taki wyniki odnotowano w miniony weekend. Każdego dnia tunelem przejeżdża prawie 21 tysięcy pojazdów. Otwarty w listopadzie 2022 roku nowy odcinek trasy S7 skrócił czas podróży między węzłami Lubień i Skomielna Biała o ok. 20 minut.

Tunel pod Luboniem Małym / GDDKiA Kraków / GDDKiA

Monitoring tunelu im. Marii i Lecha Kaczyńskich odnotował symboliczny, 10-milionowy przejazd w minioną sobotę po godz. 6 rano.

2058 metrów w 75 sekund

Tunel na S7 służy kierowcom już od 16 miesięcy. Budowa kosztowała prawie miliard zł, a prace trwały 6 lat.

Samo drążenie tunelu rozpoczęto 6 marca 2017 roku od portalu północnego w Naprawie na jezdni w kierunku Rabki-Zdroju. Ze względów zarówno technologicznych, jak i bezpieczeństwa prace były prowadzone w tzw. ruchu ciągłym, czyli 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Ekipy budowlane drążące tunel jednocześnie z obu stron, od północy i południa, spotkały się wewnątrz masywu Lubonia Małego 23 października 2019 roku. Po 2 latach i 5 miesiącach pracy przebito pierwszą nawę tunelu w kierunku Rabki-Zdroju, a pół roku później - 27 kwietnia 2020 roku, używając materiałów wybuchowych metodą tzw. mikrostrzałów, przebito nawę tunelu w kierunku Krakowa.

Każda z dwóch nitek tunelu ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku i dodatkowo pas awaryjny, który w przyszłości może stać się dodatkowym pasem ruchu. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w tunelu na Zakopiance zainstalowano 170 kamer całodobowo monitorujących ruch, a także funkcjonuje tam odcinkowy pomiar prędkości.

Nasz sprzęt liczy również wszystkie pojazdy przejeżdżające przez tunel. Od 12 listopada ubiegłego roku do 9 marca 2024 r. przejechało nim dokładnie 10 mln 19 tys. 911 pojazdów. To daje średnio 20,7 tysiąca pojazdów dziennie - informuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Statystyki nie kłamią

Największą liczbę przejazdów odnotowano 10 września 2023 - 40 524.

Tunel i sama Zakopianka nie są typową drogą tranzytową, na których ruch odbywa się głównie w dni powszednie, a w weekendy jest nieco mniejszy. Na tej trasie jest inaczej – większe natężenie ruchu notuje się w weekendy, a mniejsze w dni powszednie.

Widać wyraźnie, że jest to trasa w znacznym stopniu turystyczna, na której ruch kształtują przede wszystkim: pora roku, kalendarz świąt i pogoda. Największym zainteresowaniem kierowców cieszy się w okresach turystycznych – w lecie i podczas ferii zimowych.

Te dwa oblicza – powszednie i weekendowe – świetnie widać w statystykach przejazdu przez tunel. Nawet latem od poniedziałku do czwartku ruch zwykle niewiele przekraczał 22 tysiące pojazdów na dobę (w samym roku szkolnym w te dni było to ok. 20 tysięcy samochodów). Od piątku do niedzieli było to już prawie 29 tysięcy aut każdego dnia.

OPP, czyli kontrola

W tunelu funkcjonuje odcinkowy pomiar prędkości, za który odpowiada Główny Inspektorat Transportu Drogowego. System skutecznie zmusza kierowców do przestrzegania przepisów, dlatego ponad 99 proc. kierowców jeździ w tunelu zgodnie z przepisami.

Wśród tych, którzy przekraczają dozwoloną prędkość (a jest to mniej niż 0,5 proc. kierowców), zdecydowana większość jedzie o maksymalnie 20 km/h więcej, niż dopuszczają przepisy. Zdarzają się znacznie wyższe przekroczenia, nawet o ponad 80 km/h. W takich sytuacjach kierowcy otrzymywali mandaty w wysokości 2,5 tysiąca zł, a na ich konto dopisywano 15 punktów karnych.

Budowa całego odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka-Zdrój była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączny koszt inwestycji to ponad 2,5 mld zł, a dofinansowanie ze środków UE wyniosło 1,3 mld zł.

Opracowanie: Klaudia Niewęgłowska