​W nocy z soboty na niedzielę będą prowadzone prace serwisowe w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Ruch w obu rurach tunelu będzie ograniczony do jednego pasa.

Tunel pod Martwą Wisłą / Adam Warżawa / PAP

Zmieniona organizacja ruchu obowiązywać będzie od godz. 22 w sobotę do godz. 6 w niedzielę - poinformował rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Patryk Rosiński.

Wyjaśnił, że ograniczenie ruchu ma związek z prowadzonymi w tym czasie pracami serwisowymi.

Zakres prac obejmuje mycie kamer monitoringu na wjazdach oraz wewnątrz tunelu, czyszczenie drzwi przejść poprzecznych oraz kontrolę studzienek - dodał.

Tunel pod Martwą Wisłą jest częścią Trasy Słowackiego, łączącej gdańskie lotnisko z portem morskim. Pozwala na pokierowanie ruchem ciężarówek tak, by omijały one ścisłe centrum Gdańska. Tunel został oddany do użytku w kwietniu 2016 r. Ma 1,4 km długości.