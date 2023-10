Od wtorku będą obowiązywały zmiany w organizacji ruchu w rejonie największych kieleckich cmentarzy. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, ale jak zaznaczają drogowcy, nie powinny być one zaskoczeniem. Zasady ruchu będą zbliżone do tych, które obowiązywały w latach poprzednich. Na wzmożony ruch przygotowuje się także Zarząd Transportu Miejskiego. Uruchomione będą specjalne linie autobusowe. Część z nich zostanie wprowadzonych już w najbliższy weekend (28 i 29 października).

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zmiany w organizacji ruchu

Zmiany przy cmentarzach na Piaskach, przy ul. Ściegiennego i Spokojnej oraz w Cedzynie będą obowiązywać od wtorkowego poranka (31 października) do godziny 22 w czwartek (2 listopada).

W rejonie cmentarzy przy ulicach Ściegiennego i Spokojnej ulicami jednokierunkowymi będą:

Ul. Sołtysiaka "Barabasza" na odcinku od ul. Ściegiennego do al. Legionów (nie dotyczy komunikacji zbiorowej), ul. Kwasa na odcinku od ul. Mahometańskiej do ul. Sołtysiaka "Barabasza", ul. Spokojna na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Langiewicza, ul. Langiewicza na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda, ul. Zgoda na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda oraz od ul. Miodowicza do ul. Mała Zgoda, ul. Mała Zgoda od ul. Zgoda do Ściegiennego, ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Sołtysiaka "Barabasza" do ul. Husarskiej.

Na dalszym odcinku ul. Ściegiennego, czyli od pl. Piłsudskiego do ul. Sołtysiaka "Barabasza", będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy.

/ MZD Kielce /



Jak podał Miejski Zarząd Dróg, parking przy stadionie Suzuki Arena będzie 1 listopada bezpłatny. W pozostałe dni opłaty za postój będą pobierane bez zmian.





Zmiany w organizacji ruchu będą też w rejonie cmentarza na Piaskach. Prawe pasy ruchu na każdej z jezdni ul. Zagnańskiej, od ogrodów działkowych do ronda przy ul. Piaski Małe, zostaną przeznaczone na parkowanie równoległe.





Dużego natężenia ruchu trzeba się spodziewać na ulicach dojazdowych do cmentarza w Cedzynie. Na ul. Sandomierskiej, za skrzyżowaniem z Wikaryjską pobocze zostanie wykorzystane jako pas ruchu dla pojazdów skręcających w ulicę Cmentarną. Z kolei środkowy pas będzie przeznaczony dla pojazdów jadących na wprost.

Na ulicy Cmentarnej obowiązywały będą zakazy zatrzymywania się pojazdów po obu stronach. Podobnie będzie na samej ul. Sandomierskiej.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W okresie dnia Wszystkich Świętych uruchomionych zostanie dziesięć specjalnych linii autobusowych. Z kolei regularne linie kursujące w rejonie cmentarzy będą wzmocnione dodatkowymi autobusami.





Pierwsze zmiany obowiązywać będą już w weekend 28 i 29 października. Wtedy na trasy wyjadą autobusy: C1, C2, C3, C4, C7, C8. Autobusy linii nr 4 kursować będą ze zwiększoną częstotliwością jako linia 4C. Jednocześnie zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii F i Z.





W poniedziałek (30 października) autobusy kursować będą według standardowych rozkładów, jak w dni robocze. Tego dnia nie będzie dodatkowych połączeń w rejon cmentarzy.



We wtorek (31 października) oraz w czwartek (2 listopada) autobusy będą kursować jak w dni robocze, dodatkowo na ulice wyjadą autobusy specjalnych linii: C1, C3 i C4. Zawieszone będą natomiast linie 0W, 0Z oraz 104.

Najwięcej zmian będzie w środę, 1 listopada. Tego dnia regularne linie będą kursowały według rozkładów niedzielnych. Na ulice wyjedzie dziesięć specjalnych linii, oznaczonych od C1 do C10.





Autobusy linii nr 4, 30 i 44 kursować będą ze zwiększoną częstotliwością jako linie 4C, 30C, 44C. Zawieszone będzie kursowanie autobusów linii F i Z.

Trasy specjalnych linii

C1: Na Stoku - os. Świętokrzyskie - Jaworskiego - Warszawska - IX Wieków Kielc - Sandomierska - Cedzyna cmentarz

C2: Ślichowice - Massalskiego - Szajnowicza-Iwanowa - Grunwaldzka - Piekoszowska - Grunwaldzka - Żelazna - Czarnowska - IX Wieków Kielc - Sandomierska - Cedzyna cmentarz

C3: Podkarczówka - Kryształowa - Podklasztorna - Kołłątaja - Jagiellońska - Grunwaldzka - Żytnia - Biskupa Czesława Kaczmarka - Krakowska - Pakosz - Marmurowa - al. Legionów - M. Sołtysiaka "Barabasza" - Ściegiennego - Jana Pawła II - Seminaryjska - Bohaterów Warszawy - Sandomierska - Cedzyna cmentarz

Trasa powrotna: Cedzyna cmentarz - Sandomierska - Szczecińska - Bohaterów Warszawy - Seminaryjska - Jana Pawła II - Ściegiennego - Husarska - Pakosz - Armii Krajowej - Grunwaldzka - Jagiellońska - Krakowska - Podklasztorna - Fosforytowa - Podkarczówka

C4: Częstochowska - 1 Maja - Pawia - Łódzka - Zagnańska - Okrzei - IX Wieków Kielc - Sandomierska - Cedzyna cmentarz

C5: Dąbrowa - Witosa - os. Sieje - Zagnańska - Okrzei - Czarnowska - Żelazna - Żytnia - Ogrodowa - Jana Pawła II - Ściegiennego Cmentarz

Trasa powrotna: Ściegiennego Cmentarz - Husarska - al. Legionów - M. Sołtysiaka "Barabasza" - Ściegiennego - Jana Pawła II - Ogrodowa - Żytnia - Żelazna - Czarnowska - Okrzei - Zagnańska - Witosa - Dąbrowa

C6: Ślichowice - Massalskiego - Szajnowicza-Iwanowa - Grunwaldzka - Piekoszowska - Grunwaldzka - Jagiellońska - Pawia - Łódzka - Zagnańska cmentarz - Areszt Śledczy

C7: Ślichowice - Massalskiego - Szajnowicza-Iwanowa - Grunwaldzka - Piekoszowska - Grunwaldzka - Żytnia - Ogrodowa - Jana Pawła II - Ściegiennego Cmentarz

Trasa powrotna: Ściegiennego Cmentarz - Husarska - al. Legionów - M. Sołtysiaka "Barabasza" - Ściegiennego - Jana Pawła II - Ogrodowa - Żytnia - Grunwaldzka - Piekoszowska - Grunwaldzka Szajnowicza-Iwanowa Massalskiego - Ślichowice

C8: Bukówka - Wrzosowa - Tarnowska - Źródłowa - Sandomierska - Cedzyna cmentarz

C9: Świętokrzyskie - Jaworskiego - Warszawska - IX Wieków Kielc - Źródłowa - Seminaryjska - Jana Pawła II - Ściegiennego Cmentarz

Trasa powrotna: Ściegiennego Cmentarz - Husarska - al. Legionów - M. Sołtysiaka "Barabasza" - Ściegiennego - Jana Pawła II - Seminaryjska - Źródłowa - IX Wieków Kielc - Warszawska - Jaworskiego - Świętokrzyskie

C10: Zagórze - Zagórze Górne - Zagórska - Tarnowska - Seminaryjska - Jana Pawła II - Ściegiennego Cmentarz

Trasa powrotna: Ściegiennego Cmentarz - Husarska - al. Legionów - M. Sołtysiaka "Barabasza" - Ściegiennego - Jana Pawła II - Seminaryjska - Tarnowska - Zagórska - Zagórze Górne - Zagórze

/ MZD Kielce /



Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że do cmentarza w Cedzynie, poza liniami specjalnymi, można dojechać również autobusami linii nr: 10, 26 i 47. Z kolei w rejon cmentarzy przy ulicy Ściegiennego kursują także linie nr: 2, 29, 30 (1 listopada jako linia 30C), 34, 44 (1 listopada jako linia 44C) i 103.





Do cmentarza przy ulicy Zagnańskiej (Piaski) można dojechać autobusami regularnych linii nr: 4 (28-29 października oraz 1 listopada jako linia 4C), 23 (w dni robocze i soboty), 33 i 112.





Do cmentarza przy ulicy Kolonia na Białogonie oprócz autobusów linii nr 1 (wariant Pietraszki) można też dojechać autobusami linii nr: 1 (wariant Dobromyśl), 5, 19, 27, 28 i 31, które zatrzymują się na przystanku Krakowska Białogon.