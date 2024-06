W środę, 5 czerwca władze Suwałk zaprezentowały projekt Mediateki. Ma ona łączyć tradycyjną bibliotekę z obiektem kultury. Obiekt będzie otoczony parkiem, a obok niego powstanie miniamfiteatr.

Mediateka powstanie w sercu Suwałk / shutterstock / Shutterstock

Mediateka ma składać się z Biblioteki Publicznej, jej filii i MediCentrum - Kreatywnego Ośrodku Nauki i Technologii w Suwałkach oraz ośrodka SOWA, czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Suwałkach, który znajduje się w Parku Naukowo Technologicznym Polska-Wschód. Miasto ogłosiło, że w sprawie budowy nowej biblioteki będą prowadzone konsultacje społeczne. Potrwają one od 12 czerwca do końca lipca.

Mediateka ma mieć powierzchnię 3,5 tys. m kw. i powstanie na działce o powierzchni ok. 3 ha. Budowa ma rozpocząć się w 2025 roku i potrwać kilka lat.

Wideo youtube

Projekt nowej placówki kosztował 720 tys. zł, a sama Mediateka to szacunkowy koszt ok. 50 mln. zł. Wiceprezydent Suwałk Roman Rynkowski zaznaczył, że ok. 40 mln samorząd ma szansę pozyskać ze środków Unii Europejskiej. To ostatnia szansa, by takie dotacje uzyskać. Wydamy na Mediatekę z budżetu miasta mniej niż mielibyśmy wykonać remont starego budynku. Poza tym będziemy mieli nowoczesny obiekt kultury, tańszy w eksploatacji - podkreślił Rynkowski.

Obecny budynek suwalskiej biblioteki mieści się w centrum miasta od około 30 lat. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Suwałkach Maria Kołodziejska powiedziała, że obiekt od początku nie spełniał warunków do prowadzenia w nim biblioteki. Dodała, że obecny pomysł na Mediatekę jest - według niej - dobry i optymalny.