Do 20 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Białymstoku dwukrotnie ugodził nożem 27-latka. Poszkodowany trafił do szpitala, a podejrzanego dwa dni po ataku zatrzymali policjanci.

Zatrzymany mężczyzna / KMP Białystok / Policja

Do zdarzenia doszło w mieszkaniu na os. Piasta. 27-latek towarzyszył znajomej, która przyszła do mieszkania byłego partnera, odzyskać swoje rzeczy.

"Między mężczyznami doszło do kłótni, podczas której 27-latek został dwukrotnie ugodzony nożem" - przekazała policja.

Napastnik uciekł jeszcze przed przyjazdem służb. Dwa dni później białostoccy policjanci zatrzymali 29-latka w mieszkaniu jego znajomego. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku. 29-latkowi grozi do 20 lat pozbawienia wolności.