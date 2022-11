W sobotę i niedzielę odbędą się pogrzeby dwóch mężczyzn, którzy zginęli we wtorek w wyniku uderzenia rakiety w suszarnię zboża w Przewodowie. Jak pisze PAP, obie uroczystości mają mieć charakter państwowy.

Suszarnia zboża w miejscowości Przewodów / Wojtek Jargiło / PAP

Jak udało się ustalić PAP pogrzeb Bogusława W. z Przewodowa został zaplanowany na sobotę, natomiast w niedzielę ma się odbyć pogrzeb Bogdana C. z Setników. Obie uroczystości mają mieć charakter państwowy. Rodziny apelują o uszanowanie ich prywatności podczas pożegnania z bliskimi.

Kościół jest przygotowany na uroczystości, pierwsza odbędzie się w sobotę, druga w niedzielę. Szykujemy świątynie do obydwu pochówków. Wszystko odbywa się spokojnie, planuję te pogrzeby tak, jak wszystkie inne w parafii - przekazał ks. Bogdan Ważny, proboszcz parafii św. Brata Alberta w Przewodowie.

Msze pogrzebowe będzie najprawdopodobniej koncelebrował biskup pomocniczy zamojsko-lubaczowski Mariusz Leszczyński - przekazał ks. proboszcz.

Msza święta pogrzebowa 62-letniego Bogusława W. ma się rozpocząć w sobotę o godz. 12. Natomiast pogrzeb 60-letniego Bogdana C. w niedzielę o godz. 13.

Wstępne ustalenia ws. wybuchu

Do eksplozji w Przewodowie na Lubelszczyźnie doszło 15 listopada po południu. W pobliżu suszarni zbóż spadła rakieta. Zginęło dwóch mężczyzn.

Wtorek to był dzień, gdy Rosjanie przeprowadzili masowy atak rakietowy na Ukrainę. Wystrzelili około 100 pocisków. Początkowo podejrzewano, że to właśnie rosyjski pocisk spadł na Przewodów, jednak według wstępnych ustaleń polskich i amerykańskich, to najprawdopodobniej rakieta ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej.

Z tą wersją nie chce się zgodzić Kijów. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ołeksij Daniłow przekonywał, że posiada dowody na "rosyjski ślad" ataku, a prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, iż jest przekonany, że była to rakieta armii Federacji Rosyjskiej.