Była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak dostała się do sejmiku województwa małopolskiego. Z danych opublikowanych przez PKW wynika, że zebrała więcej głosów niż znajdujący się na drugim miejscu na liście wicewojewoda małopolski.

Barbara Nowak / Łukasz Gągulski / PAP

Barbara Nowak startowała z trzeciego miejsca na liście kandydatów PiS. Otrzymała 12 842 głosy. Była lepsza od wicewojewody małopolskiego - Mateusz Młodziński otrzymał 7190 głosów. To mu nie wystarczy, by wejść do sejmiku.

Największe poparcie wśród kandydatów PiS zyskał ojciec prezydenta - Jan Tadeusz Duda. Otrzymał 42 971 głosów.

PiS z większością w sejmiku województwa małopolskiego

W sejmiku województwa małopolskiego większość będzie miało Prawo i Sprawiedliwość (otrzymało 43,9 proc. głosów). PiS będzie miał 21 przedstawicieli.

Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska - zebrała 25,94 proc. głosów, co da jej 12 radnych.

Do sejmiku województwa małopolskiego wejdzie jeszcze Trzecia Droga, która otrzymała 12,39 proc. poparcia - będzie miała sześcioro przedstawicieli.