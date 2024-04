Od ogłoszenia pierwszych wyników sondażowych exit poll wydawało się, że Koalicja Obywatelska przejmie władzę w 10 sejmikach wojewódzkich, a Prawo i Sprawiedliwość zatrzyma sześć. Mamy jednak zwrot akcji. Po zatwierdzeniu protokołów ze 100 procent obwodów do głosowania, PKW ogłosiło, że na Mazowszu PiS uzyskało 33,16 proc. głosów, a Koalicja Obywatelska - 31,52 proc.

Jarosław Kaczyński / Radosław Pietruszka / PAP

W poniedziałek po godzinie 19 PKW podała na swojej stronie internetowej wyniki niedzielnego głosowania do sejmiku wojewódzkiego na Mazowszu po zatwierdzeniu protokołów ze 100 procent obwodów do głosowania. Największe poparcie w skali regionu otrzymało Prawo i Sprawiedliwość, na które oddano 750 998 głosów, czyli 33,16 proc. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z poparciem 713 838 wyborców, tzn. 31,52 proc.

Trzeci był komitet Trzecia Droga PSL-Polska 2050, na który zagłosowały 374 562 osoby, co oznacza 16,54 proc.

Tylko niecałe 2,4 tysiąca głosów dzieli komitety Lewicy oraz Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. Na Lewicę zagłosowało 157 178 osób, to jest 6,94 proc. Z kolei na Konfederację i Bezpartyjnych Samorządowców oddano 154 815 głosów, czyli 6,84 proc.

Komitet Stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowcy otrzymał 53 956 głosów, co przełożyło się na 2,38 proc. poparcia. Pozostałe komitety otrzymały mniej niż jeden procent głosów. Frekwencja w wyborach do sejmiku wojewódzkiego na Mazowszu wyniosła 56,99 proc.

Te wyniki pokazują wyraźnie, że o ile w samej Warszawie zdecydowanie zwycięża KO, o tyle poza stolicą większym poparciem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość.

W wyborach na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski (KO) zdecydowanie pokonał Tobiasza Bocheńskiego (PiS). Trzaskowski uzyskał 57,41 proc. głosów - wynika z oficjalnych danych podanych przez PKW.

W sejmiku Mazowsza do obsadzenia jest 51 mandatów. W poprzednich wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2018 roku także wygrało PiS, zdobywając 34,04 proc. głosów (24 mandaty na 51 radnych). Nie wystarczyło to jednak, by przejąć władzę na Mazowszu. KO uzyskała wynik 27,66 proc. (18 mandatów), a PSL - 13,15 proc. (8 mandatów). Jeden mandat wywalczyli Bezpartyjni Samorządowcy.