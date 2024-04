22:35

Oficjalne wyniki dogrywek wyborczych możemy poznać w nocy - przekazała podczas konferencji prasowej o godz. 22:00 Państwowa Komisja Wyborcza.

Jak podała PKW, wszystkie lokale wyborcze zostały zamknięte w niedzielę o 21 - o tej godzinie zakończyła się cisza wyborcza, a komisje przystąpiły do liczenia głosów. Od godz. 18, czyli ostatniego meldunku PKW, nie odnotowano poważniejszych incydentów.

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podziękował wyborcom, którzy "mimo nie najlepszej aury zdecydowali się zagłosować".

Jak dodała Magdalena Pietrzak, sekretarz PKW i szefowa Krajowego Biura Wyborczego, liczenie głosów w komisjach idzie sprawnie i oficjalne wyniki II tury wyborów samorządowych mogą zostać podane w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Socjolog, prof. Jarosław Flis w wieczorze wyborczym w Radiu RMF24: Różnica w Krakowie mniejsza niż błąd pomiaru.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski w Radiu RMF24: Nie jestem zaskoczony wynikiem we Wrocławiu.

Senator i były prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz w wieczorze wyborczym w Radiu RMF24: W Krakowie nie mamy rozstrzygnięcia.

Bogdan Zalewski, prowadzący poniedziałkowy poranny program w internetowym Radiu RMF24, zaprosił do rozmów polityków walczących o prezydenturę w miastach wojewódzkich. Gośćmi będą Łukasz Gibała, Jacek Sutryk i Konrad Fijołek.

Po godz. 7:00 gościem Radia RMF24 będzie Łukasz Gibała, o 7:35 - Jacek Sutryk, a o 8:35 - Konrad Fijołek.

Wybory w Radomiu.

Ubiegający się o trzecią kadencję Radosław Witkowski popierany m.in. przez KO z poparciem 60,5 proc. wyborców wygrał II turę wyborów prezydenta Radomia - wynika z badania exit poll przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie serwisu LokalnaPolityka.pl.

O wynikach podanych przez Ogólnopolską Grupę Badawczą Witkowski poinformował podczas wieczoru wyborczego Radomskiego Paktu Samorządowego. Kontrkandydat Witkowskiego Artur Standowicz (PiS)- według sondażu - uzyskał poparcie na poziomie 39,5 proc.

Sondażowe wyniki w Kielcach.

Według badania exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Agata Wojda (KO) w drugiej turze wyborów na prezydenta Kielc uzyskała 57,8 proc. głosów. Na jej konkurenta Marcina Stępniewskiego (PiS) zagłosowało 42,2 proc. wyborców.

Czuję ogromną radość i wzruszenie. Tak często w tej kampanii wyborczej słyszałam, że Kielce nie są gotowe, żeby prezydentką ich miasta była kobieta. Ale prawdopodobnie są. Kielce są gotowe, aby być nowoczesnym, otwartym, przyjaznym, szczęśliwym i uśmiechniętym miastem. Kielczanie wierzą w to, że to miasto ma ogromny potencjał, który wspólnie możemy wykorzystać - powiedziała po ogłoszeniu sondażowych wyników Wojda.

W pierwszej turze na prezydenta Kielc wystartowało siedmiu kandydatów. Agata Wojda zdobyła 25 608 głosów (33,63 proc.). Na drugim miejscu z poparciem 19 078 mieszkańców (25,05 proc.) znalazł się Marcin Stępniewski (PiS).

W pierwszej turze trzecie miejsce zajął Maciej Bursztein (KWW Maciej Bursztein Przyjazne Kielce), którego poparło - 18,64 proc. głosujących. Kolejne miejsca zajęli Kamil Suchański (KWW Suchański Bezpartyjni Koalicja dla Kielc) - 14,26 proc., Adam Cyrański (Trzecia Droga) - 3,73 proc., Marcin Chłodnicki (Lewica) - 3,45 proc i Agata Marjańska (KWW Razem dla Kielc) - 1,24 proc.

O reelekcję nie starał się rządzący miastem od 2018 roku Bogdan Wenta.

Posłuchajcie najnowszych informacji o wynikach wyborach w Faktach RMF FM:

Rzeszów. Jak wynik wyborów skomentował Konrad Fijołek i Waldemar Szumny?

Prawie 30 lat jestem w działalności publicznej, społecznej i politycznej. Wiele przeszedłem, wiele przeżyłem. Także te niezwykle trudny wybory trzy lata temu. Ale chyba ta kampania była najtrudniejszą w moim życiu. I nadal jeszcze jest - powiedział Fijołek po ogłoszeniu sondażowych wyników.

Przypomniał, że dwa tygodnie temu pomyłka sondażowa wyniosła 7 procent. Czekamy na wyniki i wtedy będziemy wiedzieć jak naprawdę zagłosowali rzeszowianie - podkreślił. Podziękował mieszkańcom Rzeszowa, ze poszli i zagłosowali w II turze wyborów. Demokracja bez was nie miałaby najmniejszego sensu - zaznaczył Fijołek.

Wrocław. Pierwsze powyborcze wypowiedzi Jacka Sutryka , a także Izabeli Bodnar .

Podczas przemówienia po ogłoszeniu wyników sondażowych Sutryk podziękował wrocławiankom i wrocławianom za to, że kolejny raz mu zaufali. Pełni pokory poczekamy jeszcze do ostatecznych wyników - dodał.

Sutryk podkreślił, że zawsze otaczał się ludźmi, którym bardzo zależy na tym mieście. Chciałbym także prosić o zaufanie tych, którzy na mnie dzisiaj nie głosowali, prosić o zaufanie tych, którzy nie głosowali na mnie także dwa tygodnie temu. To jest bowiem tak, że my, ja, staramy się o Wrocław, troszczymy się o Wrocław dla każdego, bez względu na to, jakiej jest afiliacji politycznej czy partyjnej - zaznaczył.

Według Sutryka "to nie ma najmniejszego znaczenia". Chcemy robić Wrocław dla nas wszystkich i wydaje mi się, że to wygrało. Wygrał otwarty Wrocław, demokratyczny Wrocław. Jasne, że chciałoby się, żeby frekwencja była wyższa, ale wygrał Wrocław obywatelski, Wrocław mądry, Wrocław bez hejtu, dumny - podsumował.

Z kolei - jak mówiła Izabela Bodnar, "udało się otworzyć wspaniałą debatę, dyskusję na temat naszego miasta, na temat Wrocławia, na temat waszych spraw, waszych problemów, waszych oczekiwań". Mam wrażenie, że ta druga tura wyborów pozwoliła w końcu w tym mieście otworzyć dialog, prawdziwy dialog, który przez wiele lat był mocno we Wrocławiu wyciszony - oceniła Bodnar.

Gratulując wygranej Sutrykowi, kandydatka Trzeciej Drogi zauważyła, że "pan prezydent się zmienił, przez ostatnie dwa tygodnie realizował rzeczy, których przez lata nie chciał realizować".

Miejmy nadzieję, że ta nowa twarz pana prezydenta, który słucha ludzi, realizuje ich potrzeby, który jest otwarty na współpracę, na dialog, który opiera swoje działania na zaufaniu i na szacunku, że ta twarz prezydenta (...) ostatnich dwóch tygodni już się utrzyma na całą kadencję - podkreśliła Bodnar.

Bodnar, która jest posłanką Polski2050-TD, zadeklarowała również, że nadal będzie pracowała na rzecz miasta jako parlamentarzystka. Pytana przez PAP o plany na kolejne wybory samorządowe odparła: "zobaczymy, jak się historia potoczy, w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie".

Kraków. Jak wyniki wyborów skomentowali Aleksander Miszalski i Łukasz Gibała?

Kochani, przyjmuję ten wynik z ogromną wdzięcznością dla wszystkich krakowian i krakowianek, ale też z pokorą, bo to jeszcze jest sondaż, o tym pamiętajmy - zaznaczył Miszalski tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników.

Dziękował jednocześnie mieszkańcom Krakowa, którzy w drugiej turze wyborów oddali na niego głos. Dziękuję wam nie tylko za głosy. Dziękuję wam za te dwa miesiące ciężkiej kampanii, za te wszystkie rozmowy na ulicach, na placach, na targach, na kleparzach, na przystankach. Za te wszystkie pomysły programowe. Za słowa krytyki. Za wszystko to, że codziennie to wy dawaliście mi tą gigantyczną energię i ten zapał do pracy - powiedział.

Miszalski podziękował też rodzinie oraz wolontariuszom.

Czeka nas bardzo długa noc, będziemy czekać. Te wyniki jeszcze nic nie oznaczają; różnica jest na tyle mała, że wszystko jeszcze może się zdarzyć" - powiedział Gibała, komentując te wyniki. Odpowiedziały mu okrzyki zwolenników: "Byle do rana" i "Zwyciężymy".

Gibała dziękował za poparcie "niezależnie od tego, jak się to wszystko skończy". Stoczyliśmy równorzędną batalię z wielką partia polityczną. To była największa bitwa samorządowa w Polsce, w żadnym innym mieście nie było tak zaciętego boju. Czy minimalnie wygramy, czy minimalnie przegramy, możecie naprawdę być z siebie bardzo dumni - powiedział polityk, zwracając się do zwolenników zgromadzonych w sztabie.

Jak zauważył, w tych wyborach z jednej strony była "wielka partyjna machina, cała logistyka, gigantyczne finanse i specjaliści od PR", a z drugiej - "oddolny ruch i oddolna energia obywateli i obywatelek". I może tak być - z dużym prawdopodobieństwem - że ta oddolna energia zwycięży tę wielką partyjną machinę - powiedział Gibała.

W Krakowie z prawa do głosowania skorzystało 45 proc. uprawnionych. We Wrocławiu do urn wyborczych udało się 36,7 proc. osób, z kolei w Rzeszowie - 45,5 proc.

Emocje w sztabach wyborczych w Krakowie, Rzeszowie i Wrocławiu.

Ubiegający się o reelekcję, kandydat KO w wyborach samorządowych Jacek Sutryk (C) podczas swojego wieczoru wyborczego w Budynku Starej Giełdy we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Kandydat na prezydenta Krakowa Aleksander Miszalski (C) podczas wieczoru wyborczego KO w Białej Galerii Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Ubiegający się o reelekcję prezydent miasta Konrad Fijołek (C) podczas wieczoru wyborczego po zakończeniu głosowania w II turze w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

Pierwsze komentarze po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów znajdziecie w Faktach RMF FM z godziny 21:00:

Sylwetki zarówno - prawdopodobnie - nowych prezydentów Krakowa, Rzeszowa i Wrocławia, jak i ich kontrkandydatów, znajdziecie na naszej stronie internetowej.

Znamy sondażowe wyniki drugiej tury wyborów w Krakowie, Rzeszowie i Wrocławiu.

W Krakowie na prowadzenie wysunął się Aleksander Miszalski - według sondażowych danych miał on zdobyć 51,1 proc. poparcia.

We Wrocławiu Jacek Sutryk uzyskał 67,8 proc. głosów.

Z kolei w Rzeszowie Konrad Fijołek otrzymał 56,1 proc.