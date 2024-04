"Dziękuję wrocławianom i wrocławiankom, że kolejny raz mi zaufali. Troszczymy się o Wrocław dla każdego, niezależnie od afiliacji politycznej" - powiedział Jacek Sutryk, który - według sondażowych wyników II tury wyborów na prezydenta Wrocławia - zapewnił sobie reelekcję. Dodał, że wygrał "otwarty i demokratyczny Wrocław".

Jacek Sutryk / Maciej Kulczyński / PAP

Według sondażu Ipsos dotychczasowy prezydent Wrocławia Jacek Sutryk (KWW Jacek Sutryk Lewica i Samorządowcy) wygrał w drugiej turze z poparciem 67,8 proc. Drugie miejsce - z poparciem 32,2 proc. - zajęła Izabela Bodnar z Trzeciej Drogi.

Podczas przemówienia po ogłoszeniu wyników sondażowych Sutryk podziękował wrocławiankom i wrocławianom za to, że kolejny raz mu zaufali. Pełni pokory poczekamy jeszcze do ostatecznych wyników - dodał.



Sutryk podkreślił, że zawsze otaczał się ludźmi, którym bardzo zależy na tym mieście.

Chciałbym także prosić o zaufanie tych, którzy na mnie dzisiaj nie głosowali, prosić o zaufanie tych, którzy nie głosowali na mnie także dwa tygodnie temu. To jest bowiem tak, że my, ja, staramy się o Wrocław, troszczymy się o Wrocław dla każdego, bez względu na to, jakiej jest afiliacji politycznej czy partyjnej - zaznaczył.

Według Sutryka "to nie ma najmniejszego znaczenia". Chcemy robić Wrocław dla nas wszystkich i wydaje mi się, że to wygrało. Wygrał otwarty Wrocław, demokratyczny Wrocław. Jasne, że chciałoby się, żeby frekwencja była wyższa, ale wygrał Wrocław obywatelski, Wrocław mądry, Wrocław bez hejtu, dumny - podsumował.

Wyniki wyborów we Wrocławiu / RMF FM