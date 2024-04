Waldemar Szumny z PiS po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów, według których w II turze wyborów uzyskał 43,9 proc. głosów powiedział, że bez względu na to, jaki będzie ostateczny wynik to jest przekonany, „że to jest ogromny nasz sukces”.

Waldemar Szumny / Darek Delmanowicz / PAP Według sondażu exit poll Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu włodarzem stolicy Podkarpacia ponownie został wybrany urzędujący prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, uzyskując 56,1 proc. poparcia. Jego kontrkandydat w II turze wyborów Waldemar Szumny z PiS otrzymał 43,9 proc. głosów. Nie wiemy, jak to się zakończy, ale bez względu na to, jaki będzie ostateczny wynik jestem przekonany, jestem pewien, że to jest ogromny nasz sukces - powiedział tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników Szumny. Podkreślał, że jest sukces bezapelacyjny ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość, "które nigdy w historii nie odniosło takiego sukcesu".



Dziękując swojemu komitetowi, "drużynie z listy nr 1" i sympatykom za zaangażowanie powiedział, że "II tura z takim wynikiem to efekt pracy was wszystkich". Podziękował także wszystkim mieszkańcom Rzeszowa za oddane głosy. Pogratulował konkurentowi Konradowu Fijołkowi wyniku.



Według sondażu przeprowadzonego dla Polsatu, TVN i TVP frekwencja w Rzeszowie wyniosła 45,5 proc. Wyniki wyborów w Rzeszowie / RMF FM Waldemar Szumny ma 56 lat. Walczył o fotel prezydenta Rzeszowa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Z wykształcenia jest matematykiem, od kilku lat zatrudniony w Kancelarii Zarządu Województwa Podkarpackiego. Od 26 lat radny miasta Rzeszowa, od 2019 roku jej wiceprzewodniczący. W strukturach PiS działa od 2001 roku. W kampanii wyborczej deklarował, że chce przywrócić miastu dynamikę rozwoju, wprowadzić rozwiązania ułatwiające mieszkańcom życie. Obiecał także roczny bilet na miejską komunikację za 365 zł, a jego hasło wyborcze to: "Rzeszów. Da się". Zobacz również: Fijołek: Ta kampania była najtrudniejszą w moim życiu