Izabela Bodnar, która - według sondażu Ipsos - przegrała II turę wyborów na prezydenta Wrocławia, pogratulowała wygranej dotychczasowemu włodarzowi miasta Jackowi Sutrykowi. "Udało się otworzyć wspaniałą debatę o Wrocławiu. Miejmy nadzieję, że nowa twarz prezydenta, który słucha ludzi, utrzyma się na całą kadencję" - powiedziała.

Izabela Bodnar / Krzysztof Cesarz / PAP

Według sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu Sutryk wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich we Wrocławiu, zdobywając 67,8 proc. poparcia; Izabela Bodnar (Trzecia Droga) zdobyła 32,2 proc. głosów.



Podczas wystąpienia po ogłoszeniu wyników sondażu Bodnar podziękowała za wsparcie podczas kampanii. Podkreśliła, że dzięki drugiej turze pojawiła się możliwość przeprowadzenia debaty o Wrocławiu.



Udało się otworzyć wspaniałą debatę, dyskusję na temat naszego miasta, na temat Wrocławia, na temat waszych spraw, waszych problemów, waszych oczekiwań. Mam wrażenie, że ta druga tura wyborów pozwoliła w końcu w tym mieście otworzyć dialog, prawdziwy dialog, który przez wiele lat był mocno we Wrocławiu wyciszony - oceniła Bodnar.



Gratulując wygranej Sutrykowi, kandydatka Trzeciej Drogi zauważyła, że "pan prezydent się zmienił, przez ostatnie dwa tygodnie realizował rzeczy, których przez lata nie chciał realizować".



Miejmy nadzieję, że ta nowa twarz pana prezydenta, który słucha ludzi, realizuje ich potrzeby, który jest otwarty na współpracę, na dialog, który opiera swoje działania na zaufaniu i na szacunku, że ta twarz prezydenta (...) ostatnich dwóch tygodni już się utrzyma na całą kadencję - podkreśliła Bodnar.



Bodnar, która jest posłanką Polski2050-TD, zadeklarowała również, że nadal będzie pracowała na rzecz miasta jako parlamentarzystka. Pytana przez PAP o plany na kolejne wybory samorządowe odparła: Zobaczymy, jak się historia potoczy, w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Wyniki wyborów we Wrocławiu / RMF FM