Wołodymyr Zełenski pogratulował Donaldowi Trumpowi wygranej w amerykańskich wyborach prezydenckich. "Gratulujemy imponującego zwycięstwa wyborczego" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy, dodając, że "z niecierpliwością czeka na erę silnych Stanów Zjednoczonych pod zdeterminowanym przywództwem Trumpa".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / Christopher Neundorf / PAP/EPA

Choć na oficjalne wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, wszystko wskazuje na to, że nowym gospodarzem Białego Domu zostanie Donald Trump. Z danych amerykańskiej telewizji CNN wynika, że republikaninowi brakuje do triumfu zaledwie czterech głosów elektorskich (stan na godz. 10.00 czasu polskiego - red.); jego zwycięstwo ogłosiła już amerykańska konserwatywna stacja Fox News.

Mimo braku ostatecznych wyników wyborów, gratulacje republikaninowi złożył już prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski we wpisie na platformie X wspomina swoje spotkanie z Donaldem Trumpem podczas wrześniowej wizyty w USA, kiedy omawiali strategiczne partnerstwo Ukrainy i Stanów Zjednoczonych oraz plan zwycięstwa i sposoby zatrzymania rosyjskiej agresji.

Ukraiński przywódca nazwał to spotkanie "wspaniałym". "Doceniam podejście prezydenta Trumpa do spraw globalnych oparte na zasadzie 'pokoju przez siłę'" - napisała głowa ukraińskiego państwa, zaznaczając, że to właśnie ta zasada może naprawdę przybliżyć sprawiedliwy pokój w Ukrainie.

Jak dodał, z niecierpliwością czeka na erę silnych Stanów Zjednoczonych pod zdeterminowanym przywództwem Trumpa. Liczy też na dalsze ponadpartyjne wsparcie jego kraju. "Nie mogę się doczekać, kiedy osobiście złożę gratulacje prezydentowi Trumpowi i omówię sposoby wzmocnienia strategicznego partnerstwa Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi" - zakończył prezydent Ukrainy.

"Zwycięstwo bardzo potrzebne światu"

Gratulacje dla - wszystko na to wskazuje - nowego prezydenta Ameryki złożył też już szef NATO Mark Rutte, a także przywódcy części krajów, w tym prezydenci Polski, Ukrainy i Francji oraz premierzy Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Zwycięstwa Donaldowi Trumpowi pogratulował Andrzej Duda. "Gratulacje, Panie Prezydencie Trump! Zrobiłeś to!" - napisał na platformie X.