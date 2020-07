"Poprawka prezydenta do konstytucji ma instrumentalny charakter i powstała wyłącznie pod wpływem kampanijnych emocji" - mówi w rozmowie z RMF FM konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski. Andrzej Duda chce zapisania w ustawie zasadniczej, że zakazana jest adopcja dziecka "przez osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci".

Kandydat na prezydenta w nadchodzących wyborach Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Augustowa / Artur Reszko / PAP

Według konstytucjonalisty Andrzej Duda swoją poprawką przypadkiem doprowadziłby do nadania rangi konstytucyjnej związkom osób tej samej płci. Otwieramy tutaj jakby konstytucyjne rozstrzygnięcie kwestii istnienia związków partnerskich - wskazuje profesor Ryszard Piotrowski.

Pomysł prezydenta rodzi mnóstwo pytań, o to, w jaki sposób sąd miałby weryfikować czy osoba, która chce adoptować dziecko nie jest w związku z osobą tej samej płci. Oznacza konieczność sprawdzenia każdej osoby samotnej starającej się o adopcję.

Co jeśli taki związek rozpocznie się już po adopcji? Co jeśli rodzic zostanie pomówiony o to, że jest w związku jednopłciowym? - pyta ekspert. Zaznaczył, że "trudne kwestie z dziedziny praw człowieka nie mogą być rozstrzygane na wiecach wyborczych". Dodał, że to " obraza konstytucji ".





Profesor Ryszard Piotrowski jednocześnie wątpi, że poprawka uzyska wymaganą większość.

"W istocie zatem wszelkie związki jednopłciowe będą wyłączone z możliwości adoptowania dziecka"

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda w sobotę w Szczawnie-Zdroju (Dolnośląskie) podkreślił, że dziecko w Polsce podlega specjalnej ochronie. O czym przesądzają już obwiązujące przepisy konstytucji, ale - w tym aspekcie - wymagają one dopracowania - zauważył.

Otóż powiem w ten sposób: zdecydowałem się na przygotowanie przepisu uzupełniającego polską konstytucję, odnoszącego się do kwestii dobra dziecka. Ten przepis jest sformułowany mniej więcej w ten sposób, że przysposobić można wyłącznie osobę małoletnią dla jej dobra - to jest pierwsze zdanie. Drugie, że przysposobić wspólnie może jedynie małżeństwo, czyli związek kobiety i mężczyzny, wtedy obydwoje przysposabiają na jednakowych prawach jako rodzice, nazwijmy to rodzice adopcyjni. Ale wyłączona jest możliwość przysposobienia przez osobę, która pozostaje we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci, w sposób jednoznaczny odnosi się do sytuacji faktycznej - mówił z kolei podczas debaty w Końskich.

Prezydent zapewnił, że konsekwencją wprowadzenia jego propozycji zmiany w konstytucji będzie konieczność sprawdzenia, czy osoba taka nie pozostaje w stałym, wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci.

W istocie zatem wszelkie związki jednopłciowe będą wyłączone z możliwości adoptowania dziecka, a przede wszystkim osoby, które pozostają w takich związkach - podsumował Andrzej Duda.