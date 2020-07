Nie dojdzie do prezydenckiej debaty Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, do której kandydatów zaprosiły na 2 lipca TVN, TVN24, Onet i WP. Jak wyjaśniły redakcje we wspólnym oświadczeniu: udziału w debacie odmówił prezydent Andrzej Duda.

