Trzaskowski o stawce wyborów

Trzaskowski stwierdził, że stawką przyszłorocznych wyborów prezydenckich nie jest proste zwycięstwo, nie chodzi tylko o wygraną z przeciwnikami - stawką jest "zmiana Polski, którą to zwycięstwo dopiero umożliwi": dobrobyt obywateli, przywrócenie praworządności, realizacja wyborczych zobowiązań KO wobec obywateli i zapewnienie bezpieczeństwa tak "dla granicy państwa jak i w każdej gminie". "Musimy pokazać siłę, by odstraszyć naszych wrogów i dokończyć zmiany w siłach zbrojnych" - podkreślił.



Zaznaczył ponadto, że należy "inwestować w bezpieczeństwo ekonomiczne państwa i każdej polskiej rodziny", a także "uczynić Polskę jedną z niekwestionowanych liderów politycznych i gospodarczych świata zachodniego". Stawka tych wyborów - oświadczył Trzaskowski - jest więc ogromna i "nie każdy potrafi ją udźwignąć".

Ankieta Kto powinien być kandydatem KO w wyborach prezydenckich? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto powinien być kandydatem KO w wyborach prezydenckich? Radosław Sikorski 57% Rafał Trzaskowski 43%

głosów: 2337

Salony kontra miasta, miasteczka i wsie

Napisał, że w centrum swych działań stawia ludzi, potrafi rozmawiać z przywódcami państw, jak i "wsłuchiwać się w troski i nadzieje Polek i Polaków" i wie, że "karierę międzynarodową można budować na salonach", ale prawdziwe zaufanie zdobywa się tylko na ulicach miast, miasteczek i wsi. Podkreślił, że w samorządzie nauczył się pokory i takiego rozumienia demokracji, które chce nieść dalej.



Trzaskowski oświadczył, że potrafi oddzielić swoje przekonania od misji, którą powierzyli mu wyborcy i rozumie, że rolą nowoczesnego państwa "nie jest trwanie w starych podziałach na lewicę i prawicę, lecz tworzenie przestrzeni dla ludzi o różnych poglądach". Zapewnił, że zawsze stanie po stronie słabszych i nigdy nie odpuści walki o prawa kobiet. Stwierdził też, że "rozdział Kościoła od państwa nie jest zamachem na tradycję, lecz tworzeniem zdrowych norm współpracy".

Zaznaczył również, że wie, czym jest państwo w sytuacji kryzysu i że "na własnej skórze" odczuł jakimi wyzwaniami są pandemia czy kryzysy uchodźczy. Zapewnił, że potrafi "porozumieć się z każdym, nawet z przeciwnikami politycznymi, aby szukać dróg wyjścia z kryzysu i przekonywać do wspólnego działania".

Trzaskowski: Potrzebny jest kandydat, który potrafi zachować spokój

Zwracając się do działaczy KO Trzaskowski napisał, że potrzebny jest kandydat na prezydenta, który "ma za sobą prawdziwe testy wyborcze, potrafi zachować spokój i nie da się sprowokować w żadnej sytuacji". Potrzebny jest prezydent - podkreślił - który "nie ma kompleksów wobec świata", który "wie, kiedy słowa budują, a kiedy osłabiają reputację państwa (...), który posiada wiedzę, wewnętrzny spokój oraz doświadczenie, które pozwoli mu chłodno analizować wyzwania".



"Jeśli zgadzacie się, że takiego prezydenta potrzebuje dzisiaj Polska (...) to proszę was o poparcie" - zwrócił się do członków KO. "Proszę was o głos nie dla siebie, a dla Polski naszych marzeń" - napisał Trzaskowski.



Prawybory w Koalicji Obywatelskiej potrwają do północy w piątek 22 listopada. Ich wyniki mają być przedstawione następnego dnia. Wybory prezydenckie odbędą się na wiosnę 2025 roku.