W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się też temat wczorajszej decyzji prezydenta USA Joe Bidena o zniesieniu ograniczeń na użycie amerykańskiej broni dalekiego zasięgu do atakowania celów w głębi Rosji. Czy według gościa to realna pomoc dla Kijowa?

Na pewno użycie takiej broni w 2022 roku byłoby dużo istotniejsze niż dzisiaj. Nie jest to żaden game changer natury militarnej. Czyli nie zmieni się nagle sytuacja na froncie przez to, że ta broń precyzyjna, dalekiego zasięgu, zacznie być używana. Natomiast politycznie to jest jednak bardzo ważna decyzja - ocenił Dworczyk.

Zapewnił też, że prezydent Andrzej Duda będzie wspierał kontakty rządu z administracją Donalda Trumpa, który wkrótce obejmie urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent będzie wspierał takie kontakty, bo zawsze zachowywał się propaństwowo. (...) Jestem przekonany, że swoje dobre kontakty z prezydentem Trumpem wykorzysta dla dobra naszego kraju - stwierdził polityk. Powiedział, że wierzy, iż relacje polsko-amerykańskie będą dobrze się układały: Tylko musi być pewna refleksja - nie tylko w słowach, ale i w czynach ze strony polskiego rządu. A tą refleksje np. nie jest wysłanie na miejsce ambasadora czy właściwie kierownika placówki pana Klicha do Stanów Zjednoczonych.

Michał Dworczyk / Jakub Rutka / RMF FM

O Pawle Szopie: Jestem pewny, że będą na niego wywierane naciski

W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się również wątek zatrzymania twórcy firmy Red is Bad Pawła Szopy.

Poznałem go 12 lat temu. (...) Nie wiem, jakie zeznania będzie składał. Wiem, że obecna władza jest zdeterminowana, żeby przedstawić wszystkich działaczy PiS jako złodziei, bandytów. (...) - mówił, dodając, że nie obawia się tego, co powie Paweł Szopa. Natomiast jestem pewny, że będą na niego wywierane naciski, by upolitycznić te sprawę i obciążać polityków PiS - stwierdził.

Przyznał, że wspiera byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Znam go od lat, jest moim dobrym kolegą. Wierzę w jego osobistą uczciwość - mówił polityk, dodając, że odwiedzał go w areszcie w Londynie.