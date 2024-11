"Potrzebujemy prezydenta, który wykaże się inicjatywą" - mówił w Krakowie Rafał Trzaskowski, który bierze udział w partyjnych prawyborach na kandydata na prezydenta Polski. Konkurentem Trzaskowskiego jest minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Rafał Trzaskowski / Łukasz Gągulski / PAP

Jeżeli chcemy, żeby w Polsce był dobrobyt, silna demokracja, żeby były gwarantowane prawa kobiet, jeżeli chcemy, żeby to, co dla nas najważniejsze, czyli służba zdrowia, była w jak najlepszej kondycji, to musimy mieć prezydenta, który będzie niezależny i który będzie współpracował z rządem, ale sam wykazywał się inicjatywą - mówił w sobotę w Krakowie podczas spotkania z wyborcami Rafał Trzaskowski.

Polityk PO dodał, że prezydent kraju powinien być także sprawdzony i doświadczony na różnych polach działania.

Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa Trzaskowski zaznaczył, że zadaniem przyszłego prezydenta będzie niedopuszczenie do sytuacji kryzysowej poprzez "sensowne postępowanie i budowanie sojuszy". Nawiązując do wyborów w USA i słów Donalda Trumpa, podkreślił, że "jako Europa musimy brać na siebie więcej odpowiedzialności".

Zdaniem polityka, Polska jest najlepszym przykładem dbania o swoje bezpieczeństwo i dziś powinna namawiać inne europejskie państwa, żeby brały na siebie odpowiedzialność ze bezpieczeństwo na kontynencie. Podkreślił, że szczególnie istotne jest zwiększanie wydatków na obronność. Jeśli dalej będziemy silni, odpowiedzialni, będziemy mogli spać spokojnie, bo będziemy odstraszać tych, którzy nam źle życzą - mówił Trzaskowski.

Bezpieczeństwo i dobrobyt

Pytany o najważniejsze dla niego kwestie, które będą poruszane w kampanii wyborczej, wymienił także wsparcie przedsiębiorców i ochrony zdrowia.

Bezpieczeństwo, ale również dobrobyt i sytuacja naszej gospodarki (...), służba zdrowia - o tym będzie ta kampania. I oczywiście wzmacnianie demokracji. To są rzeczy, o których rozmawiają Polki i Polacy. Na tym się skupimy i będziemy bardzo jasno mówili: że przede wszystkim nam zależy nam na tym, żeby każdej polskiej rodzinie żyło się dostatniej i żeby każda polska rodzina była bezpieczna - mówił prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski odniósł się również do prawyborów w KO, w których zmierzy się z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Starcie to nazwał "rywalizacją pozytywną". Ja o Radku Sikorskim mówię tylko dobrze. Nie stać nas w prawyborach, żeby ktokolwiek z nas wyszedł z nich osłabiony - podkreślał.

Wystąpienie zakłócone

Początek spotkania Trzaskowskiego z mieszkańcami Krakowa zakłóciła grupa osób z transparentem "CPK w Polsce, nie w Berlinie". Transparent pojawił się za plecami prezydenta Warszawy, w chwili, gdy Trzaskowski zaczął swoje wystąpienie.

O CPK też porozmawiamy - powiedział polityk do grupy osób trzymających transparent i wznoszących okrzyki. Na tym to polega, że jesteśmy partią demokratyczną. Robimy otwarte spotkania i jeżeli się pojawiają jakieś postulaty, to oczywiście się do nich odniesiemy. Prosiłbym w pytaniach - mówił Trzaskowski do grupy, która w tym momencie już opuszczała salę.

O tym, kto zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, rozstrzygną prawybory KO, w których zmierzy się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz szef MSZ Radosław Sikorski. Decyzję o organizacji prawyborów podjął zarząd krajowy PO, w którego posiedzeniu uczestniczyli też liderzy pozostałych partii koalicyjnych, czyli Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych. Głosowanie zostało zaplanowane na 22 listopada, wyniki mają być znane dzień później.