Jarosław Kaczyński odniósł się do słów Donalda Tuska ws. wystąpienia w debacie wyborczej w TVP. Prezes PiS przyznał, że ma już zapowiedzianą na ten dzień spotkanie w Przysusze i nie przystąpi do rozmowy z Donaldem Tuskiem.

Jarosław Kaczyński / Piotr Polak / PAP

Kiedy jechałem do Kazimierzy Wielkiej, dostałem pytanie, czy wezmę udział w debacie TVP, m.in. z Donaldem Tuskiem. Ale mam już zapowiedziane spotkanie w Przysusze. Pytanie, co wybrać, czy rozmowę z kłamczuchem i człowiekiem zupełnie zależnym od innych. I jednak wybrałem Przysuchę - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wcześniej w czwartek szef PO Donald Tusk zapowiedział w Rzeszowie, że będzie na debacie wyborczej w TVP. Mam nadzieję, że słyszy mnie pan Kaczyński. Jarosławie Kaczyński może masz odwagę chociaż przyjść do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy Rachoniów i innych tego typu PiS-owskich namiestników telewizji, stanąć do debaty ze mną. Ja będę o 18 w tej telewizji - poinformował lider PO.

Szczegóły debaty

Debatę poprowadzą Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz. Będzie transmitowana ona ta trzech antenach - w TVP1, TVP Info i TVP. Polonia.

Zaproszenia do udziału w debacie otrzymały komitety, które zarejestrowały listy wyborcze we wszystkich okręgach. To Bezpartyjni Samorządowcy, Trzecia Droga, Nowa Lewica, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz Koalicja Obywatelska.

Na razie nie wiadomo, kto będzie reprezentował inne komitety. Nie ogłoszono też, jak będzie wyglądał dokładny scenariusz debaty.

Debata ma odbyć się w poniedziałek o godz. 18.30.