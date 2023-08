Jarosław Kaczyński będzie numerem jeden na liście PiS w Kielcach podczas październikowych wyborów parlamentarnych. Jedynką w stolicy będzie Piotr Gliński, a w Katowicach - Mateusz Morawiecki. Z Opola ma startować Paweł Kukiz. Prezes PiS ogłosił oficjalne decyzje.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Piotr Polak / PAP

Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w Warszawie ogłosił decyzje Prawa i Sprawiedliwości w sprawie pierwszych miejsc na listach wyborczych.

Kaczyński liderem w Kielcach

Najistotniejszą wiadomością do przekazania jest to, że mamy ułożone listy wyborcze. Na 1. miejscach mamy osoby o różnych życiorysach i w różnym wieku - powiedział Kaczyński.

Zgodnie z niedawną zapowiedzią Kaczyński ma otwierać listę PiS w Kielcach, natomiast jedynką w Warszawie będzie Piotr Gliński. W Krakowie na jedynce będzie Małgorzata Wassermann, a w Nowym Sączu - Ryszard Terlecki.

Premier Mateusz Morawiecki zajmie pierwsze miejsce na liście PiS w Katowicach, a minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w Łodzi. Minister obrony Mariusz Błaszczak będzie jedynką w okręgu podwarszawskim.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek będzie jedynką w Legnicy. Minister edukacji Przemysław Czarnek będzie otwierał listę w Lublinie.

Zbigniew Ziobro, lider Suwerennej Polski, musiał ustąpić Kaczyńskiemu miejsca w Kielcach i będzie numerem jeden na liście w Rzeszowie.

Z Białegostoku startować będzie Jacek Sasin, a z Bydgoszczy Paweł Szrot. Z Krosna wystartuje Marek Kuchciński. Z Poznania - Szymon Szynkowski vel Sęk.

Na czele listy PiS w Opolu znajdzie się Paweł Kukiz.

Kaczyński o roli Mariusza Kamińskiego

Z Chełma wystartuje szef MSWiA Mariusz Kamiński. To, że pan minister Mariusz Kamiński jest na pierwszym miejscu w Chełmie wynika z tego, że to jest okręg graniczny. To jest po części granica z Białorusią, po części z Ukrainą. Tu problemu nie ma, ale jakie są problemy na granicy z Białorusią, to państwo wiedzą - zauważył Kaczyński.

Obecność pana ministra tam ma wymiar i praktyczny, bardzo istotny, ale przede wszystkim ma ten wymiar symboliczny, bo pan minister kieruje jednym z tych resortów, które bronią polskich obywateli i bronią Polski - zaznaczył prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Lista „jedynek” do Sejmu KW Prawo i Sprawiedliwość

Okręg nr 1 (Legnica) — Elżbieta Witek

Okręg nr 2 (Wałbrzych) — Marcin Gwóźdź

Okręg nr 3 (Wrocław) — Mirosława Stachowiak-Różecka

Okręg nr 4 (Bydgoszcz) — Paweł Szrot

Okręg nr 5 (Toruń) — Krzysztof Szczucki

Okręg nr 6 (Lublin) — Przemysław Czarnek

Okręg nr 7 (Chełm) — Mariusz Kamiński

Okręg nr 8 (Zielona Góra) — Marek Ast

Okręg nr 9 (Łódź) — Zbigniew Rau

Okręg nr 10 (Piotrków Trybunalski) — Antoni Macierewicz

Okręg nr 11 (Sieradz) — Joanna Lichocka

Okręg nr 12 (Chrzanów) — Rafał Bochanek

Okręg nr 13 (Kraków) — Małgorzata Wassermann

Okręg nr 14 (Nowy Sącz) — Ryszard Terlecki

Okręg nr 15 (Tarnów) — Anna Piekara

Okręg nr 16 (Płock) — Kamil Bortniczuk

Okręg nr 17 (Radom) — Marek Suski

Okręg nr 18 (Siedlce) — Maria Koc

Okręg nr 19 (Warszawa) — Piotr Gliński

Okręg nr 20 (podwarszawski) — Mariusz Błaszczak

Okręg nr 21 (Opole) — Paweł Kukiz

Okręg nr 22 (Krosno) — Marek Kuchciński

Okręg nr 23 (Rzeszów) —Zbigniew Ziobro

Okręg nr 24 (Białystok) — Jacek Sasin

Okręg nr 25 (Gdańsk) — Kacper Płażyński

Okręg nr 26 (Gdynia) — Piotr Muller

Okręg nr 27 (Bielsko-Biała) — Stanisław Szwed

Okręg nr 28 (Częstochowa) — Lidia Burzyńska

Okręg nr 29 (Gliwice) — Bożena Borys-Szopa

Okręg nr 30 (Rybnik) — Bolesław Piecha

Okręg nr 31 (Katowice) — Mateusz Morawiecki

Okręg nr 32 (Sosnowiec) — Ewa Malik

Okręg nr 33 (Kielce) — Jarosław Kaczyński

Okręg nr 34 (Elbląg) — Leonard Krasulski

Okręg nr 35 (Olsztyn) —Janusz Cieszyński

Okręg nr 36 (Kalisz) — Marlena Malag

Okręg nr 37 (Konin) — Zbigniew Hoffmann

Okręg nr 38 (Piła) — Katarzyna Sójka

Okręg nr 39 (Poznań) — Szymon Szynkowski vel Sęk

Okręg nr 40 (Koszalin) — Czesław Hoc

Okręg nr 41 (Szczecin) — Marek Grabarczyk

PKW zarejestrowała 86 komitetów wyborczych

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października.

Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła proces rejestracji komitetów wyborczych w październikowych wyborach do Sejmu i Senatu. Łącznie PKW zarejestrowała 86 komitetów: 43 komitety wyborców, 41 komitetów partyjnych i 2 komitety koalicyjne. Komisja odmówiła rejestracji 8 komitetom.

Termin na złożenie w Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych upłynął w poniedziałek. Do PKW trafiły 94 zawiadomienia, Komisja przyjęła 86, zaś 8 komitetom odmówiła rejestracji. Pełnomocnicy wyborczy, którym odmówiono przyjęcia zawiadomienia mają prawo złożyć do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW.