Spalony czy nie?

Chwilę po stracie gola niemiecki obrońca gospodarzy Antonio Ruediger podał do Joselu, a hiszpański napastnik strzelił drugą bramkę. W doliczonym czasie do siatki jeszcze trafił Matthijs de Ligt, lecz sędzia Szymon Marciniak nie uznał gola, gdyż jego zdaniem holenderski obrońca monachijczyków był na spalonym.

Jestem bardzo rozczarowany. Myślę, że ostatnia decyzja o spalonym była błędna. Jeśli był spalony, to minimalny. Ale raczej to była katastrofalna decyzja sędziego liniowego i później głównego. Na tym poziomie to niewybaczalne. To karygodny błąd. Nie można podnosić chorągiewki, gdy nie ma się pewności, że jest spalony. Trudno przełknąć porażkę. Prawie byliśmy w finale. Przegraliśmy po zaciętej walce - wskazał Tuchel na antenie stacji Polsat Sport.

Tuchel: Jestem dumny z zespołu

Szkoleniowiec chwalił swoich piłkarzy i podkreślił, że zagrali dobry mecz.

Jestem dumny z zespołu. Chłopcy pokazali dużo dobrego na boisku. Byliśmy w świetnej formie i mogliśmy awansować do finału, ale to jest sport. Zostawiliśmy serce na boisku. Akceptujemy wynik - zakończył Tuchel.

1 czerwca Real Madryt zmierzy się w finale z Borussią Dortmund.