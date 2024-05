"To była decyzja polityczna" - tak o odblokowaniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM była premier Beata Szydło. "Nic się nie zmieniło w Polsce poza rządem i pani von der Leyen ogłosiła, że środki dla Polski zostały uruchomione. Trzeba zapytać - jakim kosztem? Jeżeli prawdą jest, że rząd zgodził się na prymat prawa unijnego nad polskim, to koszt jest bardzo duży. Wszyscy za to zapłacimy" - dodała europosłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Szydło o kosztach odblokowania KPO: Wszyscy za to zapłacimy Jakub Rutka / RMF FM Jeżeli zostanie zaakceptowany prymat prawa unijnego nad polskim, to kolejne konsekwencje będą takie, że będziemy akceptować zmiany traktatowe, w których jasno będzie zapisane - bo takie są plany - że wszystkie kraje będą musiały przyjąć euro - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM była premier Beata Szydło. To jest stawka tych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli będą mocne grupy konserwatywne, które będą w stanie zablokować to szaleństwo, zmian nie będzie - dodała. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szydło o kosztach odblokowania KPO: Wszyscy za to zapłacimy "Ja żadnego Zielonego Ładu nie wprowadzałam" W rozmowie pojawił się też temat Zielonego Ładu. Szydło przyznała, że będzie w piątek na demonstracji "Solidarności" przeciwko tym regulacjom. To jest manifestacja, na którą powinniśmy pójść wszyscy - sugerowała europosłanka PiS-u. Jak dodała, sama weźmie udział w tym wydarzeniu, ale nie idzie tam jako polityk. Była premier nie zgodziła się z sugestiami - płynącymi również z jej obozu politycznego - że częściową odpowiedzialność za wprowadzenie Zielonego Ładu ponoszą politycy Zjednoczonej Prawicy. Ja żadnego Zielonego Ładu nie wprowadzałam. Nie zgadzam się z nim. Europosłowie PiS zawsze głosowali przeciwko - zapewniała rozmówczyni Roberta Mazurka. "Myślę, że Obajtek będzie pracował w komisjach gospodarczych" Beata Szydło była też pytana o budzących emocje kandydatów jej ugrupowania do europarlamentu - Jacka Kurskiego i Daniela Obajtka. Jacek Kurski jest specem od PR-u, mediów, myślę, że poradzi sobie świetnie - tłumaczyła była premier. Myślę, że Daniel Obajtek będzie pracował w komisjach gospodarczych. Ma doświadczenie w zarządzaniu spółkami. Czy się nie sprawdził? - dodała. W tej chwili nie ma żadnej debaty w PiS o zmianie naszego lidera - zapewniła Beata Szydło pytana o to, czy Mateusz Morawiecki byłby dobrym kandydatem na następcę Jarosława Kaczyńskiego. Nie chciała jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o to, czy będzie chciała wystartować w wyborach prezydenckich. Nie będziemy dzielić skóry na niedźwiedziu - stwierdziła wymijająco Szydło. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego zajmiemy się prezydencką kampanią wyborczą. Nie wiem, kto powinien być kandydatem - przyznała rozmówczyni Roberta Mazurka. Zobacz również: MSZ odwołuje Nikodema Rachonia. Był attaché prasowym w Waszyngtonie

Daniel Obajtek wezwany przed komisję ds. afery wizowej. Znamy termin

Halicki: Siemoniak szefem MSWiA? To silna kandydatura

"Zarzut: szpiegostwo". Jest wniosek Prokuratury Krajowej ws. sędziego Szmydta Opracowanie: Maciej Nycz