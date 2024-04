07:45

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy powiedział sojusznikom Kijowa podczas wirtualnego spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, zwanej w skrócie grupą bądź formatem Ramstein, że sytuacja na froncie jest "skomplikowana i ma tendencję do eskalacji".

07:37

Resort spraw zagranicznych Tadżykistanu w sobotę wieczorem wydał pilne zalecenie swoim obywatelom, aby "tymczasowo powstrzymali się od podróżowania do Rosji, chyba, że jest to absolutnie konieczne".

Dzień wcześniej MSZ Tadżykistanu poinformowało, że w ostatnich tygodniach obywatelom tego kraju wielokrotnie odmawiano wjazdu na terytorium FR. Tadżykowie skarżyli się też na przesłuchania i kontrole na granicy.

Niechęć Rosjan wobec obywateli Tadżykistanu urosła po tym, jak 22 marca kilku napastników z tego kraju dokonało zamachu terrorystycznego w Crocus City Hall w podmoskiewskim Krasnogorsku. Zginęło wówczas 145 osób, a 551 zostało rannych.

07:29

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że w nocy z soboty na niedzielę rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła 17 dronów wystrzelonych przez Ukrainę.

9 bezzałogowców - zdaniem resortu - zostało zniszczonych nad obwodem briańskim, 3 nad obwodem kurskim, 3 nad obwodem kałuskim i 2 nad obwodem biełgorodzkim.

07:20

Dwaj rosyjscy dziennikarze Konstantin Gabow i Siergiej Karelin zostali zatrzymani pod zarzutem "ekstremizmu". W sobotę moskiewskie sądy zdecydowały, że pozostaną w areszcie na okres śledztwa i procesu. Zarzuca się im współpracę z grupą zwolenników zmarłego opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego.

Jak pisze Reuters, Konstantin Gabow i Siergiej Karelin odrzucili oskarżenia; mają pozostawać w areszcie przez co najmniej 2 miesiące, do czasu rozpoczęcia ich procesów. Grozi im kara od 2 do 6 lat więzienia za "udział w organizacji ekstremistycznej". Po tym samym zarzutem zatrzymano w końcu marca fotoreporterkę Antoninę Krawcową.

Obaj dziennikarze są oskarżeni o przygotowywanie materiałów dla kanału na YouTubie prowadzonym przez założoną przez Aleksieja Nawalnego i zdelegalizowaną przez władze Fundację na rzecz Zwalczania Korupcji.

Lider rosyjskiej opozycji zmarł w lutym br. w niewyjaśnionych okolicznościach w kolonii karnej za kołem podbiegunowym.

07:11

Władze Łotwy, państwa bałtyckiego graniczącego z Rosją, zaapelowały w sobotę do obywateli o przekształcanie piwnic i innych pomieszczeń podziemnych ich domów w schrony przeciwlotnicze. Apel wystosowano z obawy przed Rosją, przy okazji tradycyjnego dnia sprzątania i porządkowania kraju.

Łotwa, należąca do UE i NATO, posiada liczącą 214 km wspólną granicę z Rosją. Jak pisze agencja AFP, rząd w Rydze obawia się, że w przypadku zwycięstwa Rosji w wojnie z Ukrainą, ich kraj stanie się jednym z pierwszych kolejnych celów Moskwy.

Wzywamy wszystkich aby podczas wielkiego sprzątania, ale także potem, o podjęcie starań aby wasze piwnice i inne pomieszczenia podziemne mogły służyć, w nagłych przypadkach, jako schrony - zaapelował burmistrz stołecznej Rygi Vilnis Kirsis, dodając, że pracownicy służb miejskich podejmą w tym czasie podobne prace w pomieszczeniach należących do miasta.

Szef komisji obrony cywilnej Rygi Gints Reinson poinformował natomiast, że władze dokonają inspekcji "piwnic budynków publicznych, szkół, domów opieki i szpitali" pod kątem możliwości ich wykorzystania jako schronów "w przypadku ataku".

Według łotewskiej telewizji TV24 każdego miesiąca do końca roku ma być przygotowywanych ok. 100 schronów. Premier Łotwy Evika Silina ostrzegła w marcu br. przed nieprzewidywalnymi działaniami Rosji, którą porównała do "alkoholika lub narkomana".

07:04

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że sobotni atak sił rosyjskich z użyciem 34 rakiet różnego typu na ukraiński sektor energetyczny był wymierzony m.in. w obiekty ważne dla dostaw gazu do Unii Europejskiej.

Głównym celem był sektor energetyczny, różne obiekty tego sektora, obiekty do przesyłu zarówno energii elektrycznej, jak i gazu, a w szczególności te instalacje gazowe, które są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznych dostaw do Unii Europejskiej - powiedział ukraiński przywódca w wieczornym wystąpieniu wideo.

Ponownie zaapelował do partnerów Ukrainy o dostarczenie siedmiu systemów obrony powietrznej Patriot. Ukraina potrzebuje siedmiu systemów - to jest minimum (...) "teraz każdy system ochrony nieba, obrony przeciwrakietowej dosłownie ratuje życie - dodał.

Telegram

Jak przekazał za pośrednictwem Telegramu ukraiński minister energii Herman Hałuszczenko, Rosja zaatakowała w sobotę infrastrukturę energetyczną w trzech obwodach Ukrainy, niszcząc sprzęt i raniąc co najmniej jednego pracownika. Naloty przeprowadzono m.in. na obwód dniepropietrowski na południowym-wschodzie kraju oraz na obwody lwowski i iwanofrankowski na zachodzie.

Wcześniej w sobotę DTEK, największa prywatna firma energetyczna w Ukrainie, przekazała w oświadczeniu, że trafione zostały cztery elektrociepłownie. "Obiekty firmy zostały poważnie uszkodzone. Obecnie pracownicy próbują usunąć szkody wyrządzone przez atak" - podano.

Ukraińska państwowa firma naftowo-gazowa Naftohaz oświadczyła z kolei, że Rosja zaatakowała jej obiekty, ale nikt nie odniósł obrażeń, a dostawy do ukraińskich konsumentów i klientów pozostały niezakłócone.

Rosja w dalszym ciągu dostarcza gaz do UE przez Ukrainę w ramach umowy tranzytowej z rosyjskim Gazpromem, która wygasa w grudniu. Ukraiński minister energii powiedział w marcu, że Kijów nie planuje przedłużenia porozumienia z Moskwą.

Kijów poinformował, że Ukraina do tej pory utraciła około 80 proc. zdolności do produkcji energii cieplnej i około 35 proc. produkcji energii wodnej.