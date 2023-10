"Pierwsze sondaże pokazują, że opozycja zdobywa większość, którą trudno będzie podważyć PiS-owi. Prawdopodobnie skończy się to tym, że będziemy tworzyli rząd. Czy od razu? Czy bez problemów? Tego nie wiem" - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RM24 europoseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. "Chciałbym, żeby prezydent zachował się przyzwoicie" - dodał, odnosząc się do pytania o ewentualne rozmowy Koalicji Obywatelskiej z Andrzejem Dudą, które miałyby go przekonać do tego, by nie powierzał Prawu i Sprawiedliwości misji tworzenia nowego rządu.