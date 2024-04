Gościem Tomasza Weryńskiego w Rozmowie o 7:00 będzie współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Porozmawiamy o planach na kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego, a także o nastrojach w Lewicy i koalicji rządzącej.

Robert Biedroń / Piotr Molecki / East News

Lewica zaprezentowała jedynki do europarlamentu, a wśród nich również członków rządu. Zadamy wobec tego pytanie, o to kto może zastąpić ustępujących z resortowych stanowisk. Porozmawiamy też o klimacie w jakim wybierani byli kandydaci na najważniejsze miejsca na listach. Czy w Lewicy jest problem z ustaleniem, kto jest liderem i która frakcja ma najwięcej do powiedzenia?

Porozmawiamy też o ostatnich wyborach samorządowych. Czy kolejne niezbyt udane wybory motywują do zmian i rozliczeń w Lewicy?

