Możemy potwierdzić, że cel ten został zniszczony przez marynarkę wojenną. Prom jest jednym z ważnych łańcuchów rosyjskiej logistyki wojskowej zaopatrującej siły okupacyjne, głównie w paliwo i smary, ale oczywiście transportował również broń. Dlatego jest to uzasadniony cel. Zniszczenie promu powinno zmniejszyć potencjał wroga w miejscach, w których aktywnie angażuje się w działania wojenne - oświadczył

Rzecznik ukraińskiej marynarki wojennej nie sprecyzował, jakiego uzbrojenia użyto do uderzenia. Ukraińskie media przekazały jednak, że Siły Zbrojne Ukrainy trafiły w prom kolejowy za pomocą przeciwokrętowych pocisków manewrujących Neptun. Najnowsza modyfikacja sprawiła, że rakiety mają zasięg 400 km.

Ukraińcy już wcześniej udowodnili, jak skuteczna jest to broń. Należy wspomnieć m.in. uderzenie we flagowy okręt Floty Czarnomorskiej, czyli krążownik rakietowy "Moskwa". W jednostkę trafiły dwa pociski Neptun, co doprowadziło do pożaru, eksplozji amunicji, a w efekcie zatonięcia.

Sparaliżowana praca przeprawy promowej

Zatopienie "Conro Tradera" ma daleko idące skutki. Telegramowy kanał "Krymski wiatr" poinformował bowiem, że był to ostatni z trzech promów, które kursowały przez Cieśninę Kerczeńską i mogły transportować wagony kolejowe.

Pierwszy z nich, "Avangard", został poważnie uszkodzony w wyniku ukraińskiego ataku, do którego doszło 30 maja br. Jednostka jest obecnie w naprawie, ale nie wiadomo, kiedy wróci do służby.

Drugi z promów kolejowych, "Slavyanin", został uszkodzony przez Ukraińców 23 lipca br. Statek znajduje się na Morzu Azowskim i czeka na naprawę. Zniszczenie "Conro Tradera" na jakiś czas sparaliżowało pracę przeprawy promowej w Cieśninie Kerczeńskiej.