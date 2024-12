Zaatakowane zostały m.in. obiekty w obwodzie lwowskim, iwanofrankowskim.

"Wróg kontynuuje swój terror. Po raz kolejny sektor energetyczny na Ukrainie jest celem zmasowanego ataku. Energetycy podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zminimalizować negatywne konsekwencje dla systemu elektroenergetycznego" - czytamy w komunikacie wystosowanym przez ministra energetyki Hermana Hałuszczenkę.

A Zełenski dodaje, nawiązując do ostatnich doniesień o zbliżających się negocjacjach pokojowych z Moskwą:To taki "pokojowy" plan Putina - zniszczyć wszystko. W ten sposób chce "negocjacji" - terroryzując miliony ludzi - przekazał ukraiński prezydent, wzywając świat do zdecydowanej reakcji.

Na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych dzisiejszego ataku.

W związku z ostrzałem zachodnich obwodów Ukrainy graniczących z Polską dowództwo operacyjne Sił Zbrojnych RP ogłosiło poderwanie lotnictwa wojskowego.