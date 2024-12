Dziewięć osób, w tym sześcioro dzieci, zostało rannych w wypadku, do którego doszło w miejscowości Chociule koło Świebodzina w Lubuskiem. Pojazd, którym jechali, uderzył w drzewo.

Do zdarzenia doszło ok. 9 na drodze wojewódzkiej.

Kierowca volkswagena jechał drogą z Radoszyna do Chociul koło Świebodzina. Z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejsce wypadku dojechało pięć wozów straży pożarnej, karetki pogotowia ratunkowego i policja.

Lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Volkswagenem jechało dziewięć osób - podał Marcin Ruciński, rzecznik policji w Świebodzinie. To rodzina z Łotwy. Prowadził 30-letni mężczyzna. Pasażerami byli jego żona i 20-letni brat kierowcy oraz sześcioro dzieci - powiedział st. asp. Ruciński.

Dwoje dzieci zostało zabranych śmigłowcem ratowniczym do szpitala w Zielonej Górze. Troje karetkami do szpitala w Świebodzinie. Dwie osoby do szpitala w Międzyrzeczu i dwie do szpitala w Gorzowie Wlkp.

Najmłodsze dziecko ma 2 lata, a najstarsze - 11.