Maszyna do mięsa

Jeśli wierzyć statystykom dotyczącym trwającej od miesięcy bitwy o miasto, Rosjanie w trakcie uderzenia na miasto stracili więcej czołgów, niż posiada na stanie jakiekolwiek państwo w Europie (ok. 580), a około 150 tys. żołnierzy zostało zabitych lub rannych.

Jak informuje Foreign Policy, całkowita liczba zgładzonych rosyjskich żołnierzy w Ukrainie waha się między 115 tys. i 160 tys., co stanowi wynik dziesięciokrotnie wyższy niż tragiczna dla ZSRR wojna w Afganistanie.

Anastazja Kaszewarowa, prokremlowska i prowojenna dziennikarka twierdzi, że przeciętny rosyjski żołnierz wytrzymuje na ukraińskim froncie około miesiąca, zanim zostanie zabity. Ten trend eskaluje, bo straty rosyjskiej armii przekraczają możliwości werbunkowe, w związku z czym Moskwa często wysyła na front żołnierzy po podstawowym szkoleniu.

Taktykę masowej fali wprowadził na pełną skalę Jewgienij Prigożyn, dowódca Grupy Wagnera, który dowodził oblężeniem Bachmutu.

Wojna i przerażająca taktyka zmieniła skład populacji Federacji Rosyjskiej. Nieporównywalnie wyższe wskaźniki umieralności na wojnie mają nie etniczni Rosjanie, ale mniejszości etniczne - Buriaci, Tatarzy czy Tuwińczycy. To ludobójstwo na pełną skalę, prowadzone umyślnie przez Kreml pod pretekstem wojny ojczyźnianej. Moskwa chroni ludność miejską kosztem najbiedniejszych i najbardziej odległych regionów Rosji.

Genocyd popełniany przez Władimira Putina na własnym narodzie, kontrowany jest strategią przymusowych przesiedleń z Ukrainy. Jak podaje Foreign Policy, kilka milionów Ukraińców z terytoriów okupowanych zostało przetransportowanych w głąb Rosji. Duża część z nich to kobiety i dzieci. Niektóre z nich są wystarczające dorosłe, by z marszu wcielić je do armii.

FP pisze, że los Ukrainy może być przesądzony, jeśli Zachód nie wykaże odpowiedniej determinacji do przeciwstawienia się machinie Rosji. "Katastrofalne straty w ludziach nie odstraszą Putina, ponieważ są głęboko zakorzenione w rosyjskim sposobie prowadzenia wojny" - pisze serwis.