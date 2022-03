Dziś 16. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak informuje tamtejsze wojsko, wciąż trwają walki pod Kijowem – Rosjanie usiłują otoczyć miasto. Nad ranem Rosjanie zaatakowali lotniska na zachodzie – w Łucku i Iwano-Frankowsku. Międzynarodowy Czerwony Krzyż alarmuje o tragicznej sytuacji humanitarnej w Mariupolu – w mieście brakuje leków, wody i żywności. Doradca w ukraińskim MSW Anton Heraszczenko przekazał, że ukraińscy żołnierze zabili dowódcę rosyjskiej 29. Armii Wschodniego Okręgu Wojskowego generała Andrieja Kolesnikowa. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie, zdjęcia i filmy, a także reakcje świata znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 11.03.2022r.

Ludzie ustawiający worki z piaskiem w centrum Kijowa. / ZURAB KURTSIKIDZE / PAP/EPA

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze. W naszych relacjach znajdziecie także zdjęcia i filmy prosto z Ukrainy.

O tym, co wydarzyło się w nocy, przeczytasz tutaj

Zdjęcia satelitarne wskazują na przegrupowanie rosyjskiego konwoju w pobliżu Kijowa - poinformowała agencja Reutera, powołując się na amerykańską firmę Maxar.

W Mariupolu brakuje leków, szczególnie dla pacjentów chorujących na nowotwory i cukrzycę. W mieście splądrowano sklepy i apteki, dlatego też brakuje jedzenia dla dzieci - alarmuje Sasza Wołkow z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK).

Dwie osoby zginęły a sześć zostało rannych w piątkowym ataku na lotnisko w pobliżu Łucka w obwodzie wołyńskim - poinformował szef władz obwodowych Jurij Pohulajko. Jak dodał, zabici to dwaj wojskowi.

O poranku we Lwowie po raz pierwszy od 6 dni zawyły syreny alarmowe. To efekt bombardowań w niedalekich miastach: Łucku i Iwano-Frankowsku.

Ukraińscy żołnierze zabili dowódcę rosyjskiej 29. Armii Wschodniego Okręgu Wojskowego generała Andrieja Kolesnikowa - poinformował doradca w ukraińskim MSW Anton Heraszczenko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że poleciła Ukrainie, by ta profilaktycznie zniszczyła patogeny, które są w ramach badań przetrzymywane w miejscowych laboratoriach - informuje Reuters. Nie wiadomo, czego konkretnie dotyczy to polecenie.

15:44

Wykorzystujemy elastyczność budżetu UE do finansowania działań na rzecz uchodźców; mieszkalnictwa, szkolnictwa, poradnictwa. To może uwolnić kilka miliardów euro w nadchodzących latach na te cele - powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen na konferencji po szczycie UE.

15:38

Z powodu zaciekłych walk w mieście Izium w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy nie mogła tam dotrzeć pomoc humanitarna ani autobusy, które miały ewakuować ludność - przekazał członek rady miejskiej Iziumu Maksym Strelnyk, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

15:29

Uważam, że tę wojnę już przegraliśmy - powiedział na konferencji prasowej w Kijowie rosyjski pilot, podpułkownik Maksim Krisztop, wzięty do niewoli przez Ukraińców. Dodał, że przeprowadził trzy loty na terytorium Ukrainy i zrzucił bomby m.in. na domy mieszkalne.



15:22

Rosyjskie samoloty ostrzelały białoruską miejscowość na granicy z Ukrainą - poinformowało dowództwo sił powietrznych Ukrainy. Oceniono, że jest to prowokacja, by wciągnąć w wojnę przeciwko Ukrainie siły zbrojne Białorusi.

15:13

W obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy Rosjanie ponieśli klęskę i próbują to ukryć zaplanowaną na 17 marca rotacją wojsk - powiedział w nagraniu opublikowanym na komunikatorze Telegram gubernator obwodu Witalij Kim.

15:01

W Kijowie wciąż jest blisko 2 mln osób - powiedział agencji Reutera mer Kijowa Witalij Kliczko. Dodał, że linie zaopatrzenia z miasta i do miasta pozostają drożne pomimo działań wojennych, a zgromadzone zapasy wystarczą na dwa tygodnie.

14:57

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie na Ukrainie nie zrobiły żadnych znaczących postępów - poinformował w nagraniu zamieszczonym w komunikatorze Telegram doradca w biurze prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

14:56

Od poniedziałku wszystkie samorządy w Polsce będą mogły rozpocząć proces rejestracji obywateli Ukrainy - przekazał wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

14:55

Pierwsza dama Ołena Zełenska opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym poinformowała, że 73 dzieci, leczących się onkologicznie trafiło do Polski. Podziękowała polskiej parze prezydenckiej oraz lekarzowi z Gdańska prof. Piotrowi Czaudernie.

14:50

Niemieckie stacje ARD i ZDF w najbliższych dniach wznowią nadawanie relacji z Moskwy. Po prawie tygodniowej przerwie studia w rosyjskiej stolicy znów będą nadawać "informacje o sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Rosji".

14:49

Ukraińscy policjanci razem z członkami obrony terytorialnej zatrzymali 29 rosyjskich żołnierzy w obwodzie sumskim na północy Ukrainy - przekazało MSW Ukrainy. Według resortu, Rosjanie mieli zmierzać w stronę granicy.

14:37

Przypuszczamy, że Rosjanie będą chcieli odciąć i otoczyć Odessę - zaalarmował mer tego miasta na południu Ukrainy Hennadij Truchanow. Odessa gromadzi zapasy żywności i leków.

14:30

14:28

Sytuacja w Mariupolu jest tragiczna. Brakuje wody pitnej, leków i jedzenia. Mieszkańcy próbują radzić sobie na różne sposoby. Na jednym ze zdjęć, które krąży po sieci, widać jak ludzie podgrzewają czajnik świecami.

14:22

W Iwano-Frankowsku na zachodzie Ukrainy atmosfera zdaje się być spokojna i na tę chwilę niewielu mieszkańców opuszcza miasto - przekazał miejscowy współpracownik PAP Maks Stelmak. Czy mieszkańcy miasta czują się zupełnie bezpiecznie? Tego nie byłbym już taki pewien - dodał.

14:12

Perspektywy politycznego rozwiązania konfliktu zbrojnego wywołanego napaścią Rosji na Ukrainę oraz przywrócenie Porozumienia nuklearnego z Iranem (JCPOA) były głównymi tematami rozmowy szefów MSZ Polski oraz Iranu Zbigniewa Raua i Hosseina Amir-Abdollahiana - poinformowało w polskie MSZ.

14:10

Bank PKO BP nie wycofuje się z Ukrainy. Działa ponad połowa oddziałów Kredobanku, który od środy został włączony do listy systemowych banków Ukrainy - poinformował bank PKO BP we wpisie w mediach społecznościowych.

13:55

W rejonie browarskim koło Kijowa toczą się walki z siłami rosyjskimi, a trzy gminy w rejonie wyszogrodzkim są na skraju katastrofy humanitarnej; Sławutycz jest całkowicie odizolowany - przekazał w piątek szef administracji obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

13:52

Do końca tego roku zmniejszymy o dwie trzecie import rosyjskiego gazu, a do października zapełnimy w 90 proc. wszystkie magazyny gazu, które zostaną połączone dla całej Unii Europejskiej - oświadczył w piątek komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton w wywiadzie dla France Info.

13:41

Wojna w Ukrainie może doprowadzić do głodu i niepokojów w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Szczególnie zagrożony jest Egipt - ocenił w piątkowym artykule The Economist.



W swoim artykule The Economist przedstawił możliwe scenariusze gospodarczo-polityczne dla krajów Bliskiego Wschodu i Afryki - region jest silnie uzależniony od dostaw produktów rolnych i nawozów z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Według autorów "wojna Władimira Putina spowoduje nędzę i niepokoje". Wskazali, że jednym z najbardziej zagrożonych krajów jest Egipt, który z Rosji i Ukrainy importuje 86 proc. całej pszenicy oraz 26 proc. kukurydzy".

13:38

Pierwszy pociąg kontenerowy tzw. mostu kolejowego z pomocą dla mieszkańców Ukrainy wyruszył w nocy z czwartku na piątek spod Berlina. Pociąg Deutsche Bahn wiezie 350 ton pomocy humanitarnej: śpiwory, maty do spania, konserwy, wodę pitną, pieluchy, odzież i jedzenie dla niemowląt.

13:30

13:25

Wojska rosyjskie koncentrują swoje wysiłki wokół Kijowa i Mariupola - poinformował w raporcie sytuacyjnym w piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Rosjanie próbują się również przesuwać w kierunku Krzywego Rogu, Krzemieńczuka, Nikopolu i Zaporoża - wskazano.

13:20

Już szesnasty dzień walczymy o naszą wolność. To cztery razy dłużej, niż planował wróg. Ale Ukraińcy to dumni ludzie, którzy zawsze bronią swojej własności i nie oddadzą okupantowi ani kawałka ziemi, ani jednego procenta wolności - mówi w najnowszym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

13:15

Rosjanie użyli bomb kasetowych na Ukrainie w rejonach zamieszkanych. Mamy wiarygodne informacje - poinformowało biuro praw człowieka ONZ. Jak podkreślono, masowe użycie takiej broni może zostać uznane za zbrodnię wojenną.

13:13

Oprócz billboardów z dobrze znanym przesłaniem do wojsk agresora, nie brakuje też podtrzymujących na duchu ukraiński naród - pisze wysłannik RMF FM do Ukrainy Mateusz Chłystun. Na zdjęciu banner na trasie Iwano-Frankowska z napisem Sława Ukrainie - Bohaterom sława!

13:07

13:04

12:51

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie wykluczył w trakcie rozmowy z dziennikarzami spotkania między prezydentami Rosji i Ukrainy . Zaznaczył jednak, że takie wydarzenie musi zostać odpowiednio przygotowane.

12:36

Pierwsi ranni w czasie rosyjskiej agresji obywatele Ukrainy trafili do polskich szpitali - dowiedział się nasz reporter w Ministerstwie Zdrowia. Chodzi o kilka osób. Wśród nich jest dziecko.

Stan wszystkich tych osób jest stabilny. Na szczęście widać poprawę - opisuje w rozmowie z reporterem RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wymagają jeszcze dalszego leczenia, dlatego są przekazani do naszych szpitali. Odbywały się transporty śmigłowcami, poszkodowani mogli trafić dzięki temu także do szpitali w głębi naszego kraju - dodaje.

12:28

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło w jej wyniku co najmniej 78 dzieci - poinformowała w piątek ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Ponad 100 dzieci zostało rannych.

Denisowa podkreśliła, że nie ma obecnie możliwości dokładnego ustalenia liczby zabitych i rannych w takich miastach jak Mariupol czy Wołnowacha w obwodzie doniecki, a także w Irpieniu w obwodzie kijowskim ze względu na toczące się tam działania bojowe.

12:20

To międzynarodowy trybunał oceni, czy Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym - mówił w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM prof. Marcin Wiącek. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślał, że na podstawie tego, co obserwujemy w przekazach medialnych, "możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że przez Międzynarodowy Trybunał Karny lub inny trybunał, który zostanie powołany do tej sprawy, ta sytuacja będzie oceniona jako zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości".

Wiącek: Ws. wojny na Ukrainie powinien został powołany osobny trybunał

12:14

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już ponad dwa tygodnie. Do Niemiec dotarło ponad sto tysięcy uchodźców. "W Berlinie każdego wieczora trzeba tworzyć ponad tysiąc miejsc noclegowych" - poinformowała burmistrz Franziska Giffey. "Miasto dochodzi do granic możliwości" - powiedziała.

Ukraińscy uchodźcy przybywają pociągiem z Polski na główny dworzec kolejowy w Berlinie. Na miejscu porządku pilnuje policja / FILIP SINGER / PAP/EPA

12:10

12:02

Wojna w Ukrainie będzie miała bardzo silny i szeroki wpływ na ceny żywności także w Polsce - wskazuje w raporcie bank Credit Agricole. Analitycy prognozują, że inflacja w samej tylko kategorii żywności zwiększy się w 2022 r. do 9,2 proc. wobec 3,2 proc. w 2021 r.



Analitycy banku zwracają uwagę, że wojna w Ukrainie jest szczególnie istotna z punktu widzenia ścieżki cen żywności i napojów bezalkoholowych.

11:55

Ukraiński państwowy koncern Enerhoatom poinformował w piątek, że około 954 tys. osób na Ukrainie jest pozbawionych energii elektrycznej w związku z rosyjską inwazją. Według komunikatu firmy blisko 280 tys. odbiorców nie ma otrzymuje gazu.

11:48

Od początku inwazji Rosja wystrzeliła na ukraińskie miasta i wsie 328 rakiet operacyjno-taktycznych - poinformował w piątek naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

"Ta krwawa zbrodnia reżimu Putin jest rażącym złamaniem norm prawa międzynarodowego i wymaga dochodzenia przed Trybunałem w Hadze" - napisał Załużny na Facebooku.

11:45

Rosjanie zaatakowali ośrodek dla osób z zaburzeniami psychoneurologicznymi w Oskilu koło Charkowa. Taką informacje przekazał szef charkowskiej administracji obwodowej Ołech Synegubow. Placówkę częściowo ewakuowano. W trakcie ataku w budynkach było 330 pensjonariuszy i członków personelu.

11:37

Wojsko apeluje do pasjonatów lotnictwa, zajmujących się obserwacją i fotografowaniem wojskowych maszyn, o publikowanie zdjęć z opóźnieniem i bez podawania lokalizacji.



Apel pojawił się w piątek w mediach społecznościowych m.in. na profilu Sił Powietrznych i Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

11:33

Od początku rosyjskiej inwazji w obwodzie żytomierskim na Ukrainie zginęło już 39 osób: 25 żołnierzy i 14 cywilów, w tym czworo małych dzieci - poinformował szef władz obwodowych Witalij Buneczko, cytowany w piątek przez agencję Ukrinform.

11:25

Atak na jednego członka NATO to atak na wszystkich, będziemy bronić każdej piędzi terytorium Sojuszu - mówiła wiceprezydent USA Kamala Harris w Warszawie na spotkaniu z polskimi i amerykańskimi żołnierzami. Podkreśliła, że zanim opuści Polskę, chciała im podziękować.

11:18

W mieście trwają rosyjskie ataki bombowe; zniszczonych zostało już 48 szkół - poinformował w piątkowym wywiadzie telewizyjnym mer Charkowa Ihor Terechow.

11:15

W wyniku dwóch rosyjskich ataków lotniczych przeprowadzonych ostatniej nocy na cele cywilne w Czernihowie zginęły dwie osoby, a dwie zostały ranne. Troje ludzi wciąż znajduje się pod gruzami - podał w piątek portal Suspilne, powołując się na prokuraturę obwodu czernihowskiego.

11:09

Zniszczona fabryka Coca-Coli po rosyjskich nalotach w rejonie Demirki niedaleko Kijowa.

11:02

Wojska rosyjskie ostrzelały dzielnice mieszkalne w Charkowie, na północnym wschodzie Ukrainy, 89 razy w ciągu jednego dnia. Trafiony został m.in. instytut posiadający laboratorium nuklearne, ale nie ma w związku z tym zagrożenia dla ludności cywilnej - przekazały w piątek władze obwodowe.

10:48

"Liczba uchodźców z Ukrainy osiągnęła tragiczne 2,5 miliona" - poinformował w piątek na Twitterze Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi.



Grandi zwrócił uwagę, że w samej Ukrainie jest także około 2 mln tzw. uchodźców wewnętrznych.

10:45

KE chce przeznaczyć kolejne 500 mln euro na militarne wsparcie Ukrainy - poinformował szef unijnej dyplomacji Borrell.

10:37

Pięć miejscowości odbito z rąk Rosjan w obwodzie czernihowskim na północny wschód od Kijowa - poinformowało w piątek ukraińskie dowództwo operacyjne Północ.



"W efekcie mamy flagi ukraińskie nad naszymi miejscowościami i dwa transportery opancerzone" - napisano w komunikacie.

10:29

10:25

Mamy nadzieję, że dzisiaj uda się przeprowadzić ewakuację z Mariupola w obwodzie donieckim - powiedziała w piątek rano wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, zapowiadając zorganizowanie 12 tras ewakuacyjnych z miast objętych walkami.



Planowane jest także otwarcie korytarzy ewakuacyjnych m.in. z Wołnowachy (obwód doniecki), z Połohów i Enerhodaru (obwód zaporoski), Iziumu (obwód charkowski), podkijowskich Buczy, Hostomla, Kozarowycz, Makarowa i innych miejscowości.

10:18

10:12

Zdecydowana większość przywódców UE popiera wysłanie Ukrainie silnego sygnału, że w końcu uzyska ona członkostwo w Unii Europejskiej - oświadczył w piątek premier Słowenii Janez Jansa.

"Oczywiście - nie jutro. Jutro oni (Ukraina) mogą po prostu zostać kandydatem" - powiedział przed drugim dniem szczytu UE w Wersalu.

10:05

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała na Twitterze, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę doszło do 26 ataków na obiekty opieki zdrowotnej w tym kraju.



Według danych WHO, w atakach na szpitale i inne ośrodki zdrowia zginęło 12 osób, a 34 zostały ranne. Kolejne doniesienia są w trakcie weryfikacji.

10:03

W ciągu ostatniej doby siły rosyjskie straciły w walkach na Ukrainie 266 żołnierzy, a od początku wojny ponad 12 tys. - poinformował w piątkowym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Z danych sztabu wynika, że do czwartku włącznie straty Rosjan to ponad 12 tys. żołnierzy, 353 czołgi, 1165 transporterów opancerzonych, 125 systemów artyleryjskich, 58 wyrzutni, 57 samolotów, 83 śmigłowce, 31 jednostek sprzętu przeciwlotniczego, 558 samochodów, trzy okręty, 60 cystern i 7 bezzałogowców.

09:56

Nexta publikuje zdjęcia zniszczonych okolic Kijowa po nocnym nalocie.

09:50

09:47

O poranku we Lwowie po raz pierwszy od 6 dni zawyły syreny alarmowe. To efekt bombardowań w niedalekich miastach: Łucku i Iwano-Frankowsku - relacjonują specjalni wysłannicy RMF FM we Lwowie Mateusz Chłystun i Paweł Balinowski.

Dla lwowian i mieszkańców wielu ukraińskich miast to oznaczało wyrwanie ze snu, pospieszne ubieranie się i szybki bieg do schronu. Wszyscy mieszkańcy miasta wiedzą, gdzie jest najbliższy schron. To często głębokie piwnice albo podziemne garaże. Powstało wiele aplikacji na telefony, które nie tylko informują o alarmach, ale też pokazują, gdzie znajduje się najbliższe bezpieczne miejsce.

Syreny alarmowe we Lwowie. O miejscu schronu informują aplikacje na telefon

09:45

W Baryszówce w obwodzie kijowskim doszło do ataku rakietowego. Według wstępnych informacji rakieta Iskander całkowicie uszkodziła 60 domów, 4 bloki mieszkalne, 10 kolejnych domów zostało częściowo uszkodzonych - informuje Ukraińska Pravda.

09:41

Grupa hakerów Anonymous ujawniła ponad 800 gigabajtów danych należących do Roskomnadzoru, o czym poinformowano w czwartek w nocy na Twitterze. Roskomnadzor to rosyjski państwowy regulator mediów i internetu.



Dane znajdują się w ponad 360 tys. plików.

09:39

Węgierski premier Viktor Orban poinformował, że Unia Europejska nie nałoży sankcji na gaz ziemny i ropę naftową z Rosji.

09:32

Dwie osoby zginęły a sześć zostało rannych w piątkowym ataku bombowym sił rosyjskich na lotnisko w pobliżu Łucka w obwodzie wołyńskim - poinformował szef władz obwodowych Jurij Pohulajko. Zabici to dwaj wojskowi. Trwa akcja ratunkowa.

09:28

Z Enerhodaru do Zaporoża wyjechała kolumna ewakuacyjna, w której są pojazdy Czerwonego Krzyża i mieszańcy jadący swoimi samochodami - podały władze obwodowe.



W kolumnie jest ok. 50 samochodów osobowych i pięć ciężarówek - podano. W Enerhodarze mieszkają pracownicy Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

09:20

Już ponad 1,5 mln uchodźców wjechało z Ukrainy do Polski - poinformowała w piątek Straż Graniczna.



"Już ponad 1,5 mln uchodźców wjechało z Ukrainy do Polski. Wczoraj tj.10.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 87 tys. osób z Ukrainy" - poinformowała w piątek na Twitterze Straż Graniczna.

09:18

Wobec ograniczonych postępów i utrzymujących się problemów Rosja prawdopodobnie stara się zmienić ustawienie swych wojsk na Ukrainie, by wznowić działania ofensywne, także na Kijów - oceniło w piątek rano brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Cytat Jest wysoce mało prawdopodobne, że Rosji udało się osiągnąć cele nakreślone w jej planie sprzed inwazji. Rosyjskie siły lądowe nadal dokonują ograniczonego postępu. Problemy logistyczne, które utrudniały rosyjski ruch naprzód, nadal się utrzymują, podobnie jak silny opór ukraiński. Rosja prawdopodobnie stara się przestawić swoje siły i zmienić ich ustawienie, aby wznowić działania ofensywne w najbliższych dniach. To prawdopodobnie będzie obejmowało operacje przeciwko stolicy Kijowowi. napisano.

09:15

Ukraiński państwowy koncern Enerhoatom poinformował w piątek, że rezygnuje z zakupów paliwa jądrowego, które jest produkowane w Rosji.