Jesteśmy przekonani, że nasz świat chce być zjednoczony i zdolny do działania w pełnej harmonii - mówił Zełenski. Polityk przekonywał, że to dyplomacja jest najlepszym sposobem na zakończenie trwającej "okrutnej wojny", a idealną okazją do rozmów na ten temat będzie szwajcarska konferencja.

Zełenski poinformował, że do tej pory 106 krajów i organizacji wyraziło chęć udziału w czerwcowym szczycie pokojowym. Prezydent wyraził rozczarowanie postawą niektórych światowych przywódców, którzy nie zaoferowali jeszcze swojego wsparcia. Zwrócił także uwagę na postawę Rosji, która próbuje zakłócić wysiłki pokojowe i grozi innym państwom wstrzymanie dostaw żywności i gazu, jeśli wezmą udział w szczycie.

Rosja, wykorzystując chińskie wpływy w regionie, wykorzystując również chińskich dyplomatów, robi wszystko, aby zakłócić szczyt pokojowy - podkreślił Zełenski podczas konferencji prasowej po przemówieniu. Chiny oświadczyły w tym tygodniu, że nie wezmą udziału w szwajcarskim forum, ponieważ nieobecna będzie strona rosyjska.

"Upust frustracji" wobec Chin

Portal Politico napisał, że Wołodymyr Zełenski dał upust frustracji wobec Chin, sugerując, że wspierają one rosyjski przemysł zbrojeniowy.

(Przywódca Chin Xi Jinping) obiecał mi, że Chiny staną z boku, że nie będą wspierać Rosji bronią. Obecnie dostępne są dane wywiadowcze, które wskazują, że w jakiś sposób pewne rzeczy trafiają na rosyjskie rynki za pośrednictwem Chin... elementy rosyjskiej broni pochodzą z Chin - powiedział dziennikarzom Zełenski.

Politico pisze, że lider Ukrainy przez lata ostrożnie próbował zabiegać o względy Pekinu i starał się odciągnąć Chińczyków od zacieśniania relacji z Rosją.

Agresja Moskwy w Ukrainie to dla Zełenskiego dowód, że "nie istniał żaden element światowej architektury bezpieczeństwa", który mógł powstrzymać Rosję przed "wymazaniem Ukrainy z politycznej mapy świata".

Rosja wywołała wojnę, której Ukraina nigdy, nigdy nie chciała i nie sprowokowała, a która przerodziła się w najtragiczniejszy konflikt w dziejach Europy od II wojny światowej. Wszystko to było wywołane serią porażek w dyplomacji - powiedział zgromadzonej publiczności, która przyjęła go długimi oklaskami.

Gdy potrzebna była jedność, świat był podzielony, gdy potrzebne były odważne decyzje, wielu zadowalało się statusem quo - dodał.

Zełenski ocenił jednak, że obecna postawa większość państwa wskazuje, że chcą i mogą współpracować w zakresie bezpieczeństwa - od tworzenia koalicji wojskowych po udzielanie pomocy humanitarnej.

Polityk podziękował m.in. USA, Niemcom i Holandii za przekazanie sprzętu wojskowego oraz władzom Kataru za pomoc w uwolnieniu blisko 20 tys. ukraińskich dzieci bezprawnie deportowanych do Rosji oraz wziętych do niewoli żołnierzy.

Spotkanie z Lloydem Austinem

Wołodymyr Zełenski spotkał się w Singapurze z minister obrony USA Lloydem Austinem. Wyjaśnił, że rozmawiali o "kluczowych kwestiach, takich jak potrzeby obronne naszego kraju, wzmocnienie ukraińskiego systemu obrony powietrznej, koalicji F-16 i opracowaniu dwustronnej umowy o bezpieczeństwie".

Prezydent Ukrainy przyleciał do Singapuru w sobotę na zaproszenie Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS), organizatora Shangri-La Dialogue - najważniejszego azjatyckiego szczytu poświęconego obronności, który zwoływany jest od 2002 r. Był to jego pierwszy osobisty udział w szczycie. W ubiegłym roku wygłosił przemówienie zdalnie.

Przedstawiciele Rosji nie biorą udziału w Shangri-La Dialogue od pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę z lutego 2022 roku.