W ukraińskich miejscowościach pomiędzy Lwowem a polską granicą trwa propagandowa akcja. Wykorzystane zostały do niej billboardy skierowana do rosyjskich żołnierzy.

Transparent na proteście w Belgii (zdjęcie ilustracyjne). / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Na wielkich tablicach, na których zazwyczaj umieszcza się reklamy rozlepiono plakaty skierowane przede wszystkim do rosyjskiego wojska, które mogłoby jechać drogami. Są to niezwykle sugestywne plakaty - relacjonuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

"Zamiast kwiatów mamy dla was pociski. Wracajcie do swoich rodzin, tu czeka was śmierć" - to treść z jednej z tablic. Inna znów to rymowanka, którą można by przetłumaczyć: "Jesteśmy na ziemi swej, a wy skończycie w niej".

Pojawiają się też nawiązania do słynnego już zawołania żołnierzy z Wyspy Węży do rosyjskiego okrętu. Do tego grafika z Kremlem stylizowanym na tonący statek.

Nasz dziennikarz zaobserwował także billboardy skierowane do Ukraińców z hasłami "Nie uciekaj, broń swoje ojczyzny" czy "To nasza ziemia, nie poddamy się".

Billboardy pojawiły się nie tylko niedaleko ukraińskiej granicy z Polską, ale i w całym kraju. Wiele zdjęć pojawiło się w mediach społecznościowych.