Rosjanie w piątkowy poranek rozpoczęli atak na Kijów. W mieście od rana słychać alarmy bombowe. Mieszkańcy proszeni są o jak najszybsze udanie się do schronów. Miasto jest niemal wyludnione - donosi nasz specjalny wysłannik do Kijowa Mateusz Chłystun. W mediach społecznościowych publikowane są filmy na których widać rosyjskie czołgi coraz bliżej Kijowa. Najważniejsze informacje o tym, co dzieje się w ukraińskiej stolicy znajdziesz tutaj!

Młodzi ludzie chcą bronić Kijowa / MIKHAIL PALINCHAK / PAP/EPA

rano zaczęła się rosyjska operacja w pobliżu Kijowa. Stolica jest atakowana z kilku kierunków

mieszkańcy słyszą komunikaty, aby udać się do metra. Zaczyna brakować miejsc w schronach

Rosjanie próbują ominąć ukraińską obronę w Czernihowie i ruszyć na Kijów

pojawiły się informacje, że siły rosyjskie wkroczyły do północnej dzielnicy stolicy Ukrainy Obolon

pojawiają się grupy dywersantów, którzy przebierają się w ukraińskie mundury i udają ukraińskich żołnierzy

rosyjski plan szybkiego zajęcia Kijowa raczej się nie powiedzie, wojska mogą ruszyć w kierunku stolicy z Homla na Białorusi

generał Waldemar Skrzypczak w rozmowie z RMF FM zaznacza, że piątek może być kluczowym dniem dla rosyjskiej inwazji na Ukrain ę

18:40 Władze Kijowa wzywają do sprawdzenia dachów

Władze apelują do mieszkańców Kijowa o sprawdzenie, czy na dachach ich budynków nie ma oznaczeń dla rosyjskiego ataku. W przypadku wykrycia takiego znaku należy go zakryć - podkreślono.

"Władze miejskie zwracają się do mieszkańców bloków, którzy mają dostęp do wejścia na dach, by pilnie sprawdzili dachy pod względem obecności oznaczeń" - zaapelowano.

18:10 Starcia w Kijowie

Tak przedstawia się mapa dotychczasowych starć w Kijowie. Opracowane na podstawie informacji "Novaya Gazeta".

Mapa starć w Kijowie / RMF FM / RMF FM

18:04 Zełenski potwierdza swoją obecność w Kijowie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zamieścił film w którym potwierdza, że jest cały czas w Kijowie razem ze swoimi współpracownikami.

17:57 Zełenski jest w Kijowie

Doradca prezydenta Rosji Michaił Podoliak przekazał, że prezydent Wołodymyr Zełenski cały czas jest w Kijowie.

17:51 Gen. Skrzypczak o różnych wariantach zdobycia Kijowa

Bezpośredni atak na stolicę Ukrainy nie jest jedynym sposobem, jakiego mogą użyć siły rosyjskie, żeby zdobyć Kijów - przypomina były dowódcza Wojsk Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak.

Zwraca uwagę że Rosjanie, którym nie udało się jeszcze zamknąć miasta w okrążeniu, mogą je zdobyć bez szturmu.

Rosyjscy dowódcy mogą stosować zupełnie inną strategię - strategię dewastacji miasta, zastraszenia go. Zmuszenia obrońców do kapitulacji w kontekście strat, jakie będzie ponosiło wojsko i ludność cywilna - komentuje.



17:32 Kolejny alarm w Kijowie

W Kijowie znowu rozległy się syreny ostrzegawcze.

17:20 Rosjanie otworzyli nową drogę natarcia na Kijów

"Rosyjskie siły pancerne otworzyły nową drogę natarcia w kierunku Kijowa, po tym jak nie udało im się zdobyć Czernihowa. Większa część rosyjskich sił nacierających na Kijów pozostaje w odległości ponad 50 km od centrum miasta. Są doniesienia o sporadycznych starciach na północnych przedmieściach Kijowa, które będziemy monitorować" - napisało brytyjskie ministerstwo obrony.

16:37 Mieszkańcy okolic Kijowa przygotowują koktajle Mołotowa

Mieszkańcy jednej z podkijowskich miejscowości przygotowują koktajle Mołotowa, by pomóc ukraińskiej armii w odparciu rosyjskiej inwazji - informuje w piątek Radio Swoboda.

16:50 Tłumy na dworcu w Kijowie

Część ludzi nie zdołała dostać się do pociągu, którym chcieli ewakuować się z Kijowa do Lwowa w związku z rosyjskim atakiem - informuje publiczny nadawca Suspilne. Na dworcu są tłumy.

"Na dworcu w Kijowie jest dużo ludzi: część z nich próbowała dostać się do wagonu pociągu Kijów-Lwów, ale policja ich odepchnęła. Ludzie zostali na peronie, wracają do przejść i metra. Słychać lotnictwo" - pisze Suspilne.



16:32 W obwodzie kijowskim giną cywile

Rosyjski ostrzał rakietowy w jednej osadzie w regionie kijowskim spowodował śmierć 4 cywilów. 15 osób zostało rannych - podaje serwis Euromajdan PR.

16:28 Zatłoczona droga na południe od Kijowa

Droga na Białą Cerkiew jest zatłoczona, powstają duże korki, ale da się przejechać. Bardzo dużo ludzi wybiera tę drogę na południe od ukraińskiej stolicy, by ewakuować się z miasta i przetrwać te najgorsze momenty, które czekają Kijów - przekazuje nasz korespondent Mateusz Chłystun.

Na obrzeżach Kijowa trudno o stację benzynową, na której można kupić paliwo. Sytuacja zmienia się w mniejszych miejscowościach - tam czynne są pojedyncze stacje. Przed nimi ustawiają się długie kolejki.

W miejscowościach na południe od Kijowa widać było kilka punktów do których mogą zgłaszać się ochotnicy do obrony terytorialnej Ukrainy i te punkty są bardzo mocno oblegane.

16:10 Dym w dzielnicach Kijowa

Widać dym w Trojeszczynie, dzielnicy Kijowa.

15:28 Pojazdy wojskowe przyjeżdżają do Kijowa

Ukraińskie pojazdy wojskowe przybywają do Kijowa, aby bronić stolicy przed nadciągającymi wojskami rosyjskimi - poinformowało w piątek ukraińskie MSW. Mer Kijowa Witalij Kliczko powiedział wcześniej, że miasto znalazło się w fazie defensywnej.

15:20 Jak Kijów przygotowuje się do obrony?

15:19 Ukraiński pojazd bojowy zniszczony koło Kijowa

15:18 Ukraińscy żołnierze gotowi do obrony stolicy

15:14 Rosyjski czołg przejeżdża po cywilnym samochodzie

15:05 Poroszenko z bronią w ręku będzie bronił Kijowa

Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oznajmił w piątek w rozmowie z CNN, że będzie bronił Kijowa przed rosyjską inwazją razem z batalionem obrony terytorialnej. Przyznał jednak, że jednostka ma ograniczoną ilość broni, przez co nie może przyjąć wielu chętnych.

Łącząc się z telewizją z centrum ukraińskiej stolicy, Poroszenko stwierdził, że jest w liczącym 300 osób oddziale i że walki w stolicy trwają kilka kilometrów od nich.

15:01 Korespondent RMF FM z Kijowa

W Kijowie po raz kolejny zawyły syreny. Mieszkańcy, którzy mieli taką możliwość ruszyli do tych, którzy są już w schronach, albo w podziemnych stacjach metra - donosi korespondent RMF FM z Kijowa Mateusz Chłystun.

Miasto z godziny na godzinę pustoszeje. Wokół Kijowa widać młodych ludzi, którzy w długiej kolejce ustawiają się do punktu poboru do armii.

Widać, że determinacja wśród dużej liczby mieszkańców jest ogromna. Na obrzeżach Kijowa niewiele czynnych marketów, większość stacji benzynowych jest zamknięta.



14:48 Rosjanie atakują cywilne cele

Rosjanie atakują też budynki cywilne. W Worzelu, wiosce 10 kilometrów od Kijowa został zaatakowany dom mieszkalny.

14:40 Mieszkańcy Kijowa dostają broń

Pojawiają się doniesienia, że mieszkańcy Kijowa razem z żołnierzami dostają broń. "Dziesiątki tysięcy mieszkańców Kijowa dostają broń i koktajle Mołotowa. Razem z wojskiem. Absolutnie nie mam pojęcia jak Rosjanie zamierzają zająć to miasto. Opór jest szalony" - pisze ukraiński dziennikarz Illia Ponomarenko.

14:23 Odwołanie do Hagi

Szef ukraińskiego MSZ-u zapowiedział, że w związku z rosyjską agresją Kijów zamierza się odwołać do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

14:21 Obrzeża Kijowa

13:54 Kliczko: Rosja przyniosła do Kijowa odgłosy wojny

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że stolica Ukrainy rozpoczęła fazę defensywną. Rosyjskie wojska przyniosły do miasta odgłosy wojny. Miasto przechodzi w fazę defensywną. Strzały i eksplozje słychać w niektórych dzielnicach, grupy sabotujące weszły do Kijowa. Wróg chce rzucić stolicę na kolana i ją zniszczyć - przekazał Kliczko.

13:49 Kijów przygotowuje się na obronę

13:42 Ukraińcy szykują się do obrony stolicy

Ukraiński sprzęt wojenny wjeżdża do Kijowa, by bronić miasta - poinformował w piątek w wiadomości wideo zamieszczonej na Facebooku doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko.

Teraz ukraiński sprzęt wojenny wjeżdża do Kijowa, aby utrzymać obronę miasta - oświadczył Denysenko. Zaapelował do mieszkańców, aby nie filmowali ani nie zamieszczali informacji o ruchach wojska.

13:27 Ostrzał podkijowskich wsi

Wieś Hawryliwskie na północny zachód od Kijowa została ostrzelana przez siły rosyjskie w piątek - poinformowały kijowskie władze obwodowe.

Podano również, że w wyniku ataku są ofiary pośród cywilów.

13:22 Grupy dywersantów w Kijowie

W kijowskiej dzielnicy Obołoń zlikwidowano grupę sabotażystów, którzy przejęli dwa ukraińskie pojazdy pancerne. Przed południem biuro prezydenta podało, że w Kijowie zostały zneutralizowane wszystkie grupy zwiadowcze wroga.



13:10 Rosyjski plan się nie powiódł

12:51 Najnowsze nagrania z Kijowa

12:07 "Zneutralizowano grupy zwiadowcze wroga"

Na godzinę 12.20 (11.20 czasu polskiego) wszystkie rosyjskie grupy zwiadowcze w Kijowie zostały zneutralizowane - poinformował ukraińską agencję informacyjną UNIAN doradca administracji prezydenta Ukrainy, Ołeksij Arestowycz.



Według Arestowycza "grupy rosyjskich chuliganów" pojawiły się na Obołoniu, Łukjaniwce i w rejonie peczerskim.



"Mówimy o dzisiejszym poranku. Grupy te zostały szybko zmiażdżone. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) pracuje profesjonalnie. Tak samo Gwardia Narodowa" - oświadczył Arestowycz.



12:00 Posłuchaj najnowszej relacji dziennikarza RMF FM w Kijowie Mateusza Chłystuna

11:45 Rosjanie w północnej części Kijowa

Siły rosyjskie, które miały wkroczyć do stolicy Ukrainy, skupiają się wokół północnej dzielnicy Obolon. To gęsto mieszkaniowa dzielnica znajduje się zaledwie 9 km na północ od kijowskiego parlamentu

Jak podał Reuters, władze Kijowa "w związku z nadejściem aktywnych działań wojennych" apelują do mieszkańców Obolon, aby nie wychodzić z domów, trzymać się z dala od ulic.

11:02 Gen. Skrzypczak: Ukraińcy są przygotowani do obrony miasta

Od północnego zachodu rosyjskie czołgi zbliżają się do Kijowa, ich celem jest zdobycie stolicy. To może być kluczowy dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Były dowódca Sił Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak twierdzi, że oblężenie Kijowa jeszcze dziś wcale nie jest przesądzone. "Ukraińcy są przygotowani do obrony Kijowa. Mają specjalne oddziały, które były szkolone do walki w mieście" - mówił Skrzypczak w rozmowie z RMF FM.

Nagrania rosyjskich czołgów na ulicach Kijowa

W mediach społecznościowych mieszkańcy Kijowa publikują nagrania rosyjskich czołgów i żołnierzy.

Na poniższym nagraniu widać czołg, który uderza w cywilny samochód. Choć z auta niewiele zostało, pasażer przeżył.



W mieście słychać strzały:





10:55 AP: W pobliżu dzielnicy rządowej w Kijowie słychać strzały

W pobliżu dzielnicy rządowej w stolicy Ukrainy Kijowie słychać strzały - poinformowała AP. Według ukraińskich władz siły rosyjskie zbliżają się do Kijowa, a ich celem jest zajęcie miasta i likwidacja obecnych władz Ukrainy, w tym prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

10:38 Kolejny alarm przeciwlotniczy w Kijowie

W Kijowie po raz kolejny w piątek ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a mieszkańców władze proszą o udanie się do schronów. Interfax-Ukraina pisze o wybuchach, które słychać w okolicy lotniska Żuliany.



Ludzie szukają miejsca w metrze. Trudno cokolwiek znaleźć:



10:00 "Rosjanie ostrzelali autobusy jadące do obwodu ługańskiego"

Siły rosyjskie ostrzelały rakietami Grad autobusy jadące do obwodu ługańskiego po ewakuujących się stamtąd ludzi - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj na Facebooku. Autobusy jechały do miasta Szczastia w centralnej części obwodu ługańskiego.



09:53 Media: Rosyjscy dywersanci w Kijowie przejęli dwa ukraińskie czołgi

Rosyjscy dywersanci działający w kijowskiej dzielnicy Obołoń przejęli dwa ukraińskie czołgi - podał w piątek serwis Euromaidan PR. Wcześniej ukraińska armia ostrzegała mieszkańców o ruchach "rosyjskich sabotażystów" w tej dzielnicy.





09:20 Rosyjski sabotaż

Rosyjscy sabotażyści wykorzystują pojazdy przejęte od ukraińskiej Gwardii Narodowej, by przemieszczać się na tyły ukraińskich pozycji - ostrzega armia. Najeźdźcy są przebrani w mundury ukraińskich sił zbrojnych; prosimy obywateli Ukrainy o zachowanie czujności i zgłaszanie wszelkich informacji organom ścigania - dodano.



W Kijowie, pod mostem Patona na Dnieprze, schwytano sabotażystę; mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów, a na jego telefonie były ślady przelewów w rublach - poinformował portal Euromaidan







09:26 "Przerażający widok"

Strach w oczach tych ludzi jest przerażający - informuje nasz specjalny wysłannik do Kijowa opisując mieszkańców, którzy przed atakiem Rosjan schronili się w metrze



09:00 Rosjanie próbują otoczyć Kijów

Sztab generalny sił zbrojnych informował rano o zaciętych walkach w okolicach miejscowości Dymer i Iwanków na północny-zachód od Kijowa. By odciąć drogę rosyjskiej kolumnie Ukraińcy wysadzili most na rzece Teretew. Wysadzono jeszcze dwa inne mosty wokół Kijowa- podano.



W czwartek po długotrwałych walkach siły ukraińskie zdołały odbić z rąk rosyjskiego desantu lotnisko w Hostomlu w pobliżu Kijowa.



W nocy ukraińska stolica była atakowana z powietrza. Władze informowały o rannych cywilach.





08:55 POSŁUCHAJ RELACJI NASZEGO SPECJALNEGO WYSŁANNIKA

08:47 Rosjanie próbują dokonać desantu w jednej z dzielnic Kijowa

Ukraińska agencja informacyjna UNIAN podała powołując się na jedno źródło, że Rosjanie próbują dokonać desantu w jednej z dzielnic Kijowa - Mińskim Masywie.



"Wróg próbuje wysadzić desant w kijowskiej dzielnicy Masywie Miński" - podała UNIAN, powołując się na ukraińskiego dziennikarza Witalija Głagołę. Według niego "siły reagowania podejmują niezbędne działania".



Wcześniej, wiceminister obrony Ukrainy Anna Malar informowała na Facebooku, że Rosjanie przejęli dwa pojazdy sił zbrojnych Ukrainy i zmierzają w kierunku centrum Kijowa. W kolejnym wpisie podała, że zostali oni "unieszkodliwieni".



08:40 PIĄTEK RANO W KIJOWIE. TU ZNAJDZIESZ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE