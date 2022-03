Na Białorusi zaczyna się druga runda rosyjsko-ukraińskich rozmów. "Strona ukraińska uważa za kluczowe natychmiastowe przerwanie ognia, rozejm i korytarze humanitarne" - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak.

Kijów podkreśla, że żąda przerwania wojny. Rosja, że domaga się, by Ukraina się poddała.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba mówił przed rozmowami: Jesteśmy gotowi do negocjacji, ale w żadnym wypadku nie jesteśmy gotowi zaakceptować jakichkolwiek rosyjskich ultimatum.

Jesteśmy zainteresowani przerwaniem ognia i powrotem do sytuacji sprzed rozpoczęcia rosyjskiej agresji - dodał Kułeba. Zastrzegł jednak, że "na razie jest zbyt wcześnie, by prognozować, co dokładnie uda się osiągnąć w wyniku rozmów, biorąc pod uwagę to stanowisko Rosji, o których informowano".

Jeśli Rosja podejdzie uczciwie do rozmów, to będzie można znaleźć jakieś rozwiązania - ocenił. Zastrzegł, że strona ukraińska "nie odstępuje od zasadniczych spraw, jakich jak integralność terytorialna Ukrainy".

Program minimum to uruchomienie korytarzy humanitarnych z oblężonych miast - mówi z kolei cytowany przez ukraińską Prawdę jeden z członków ukraińskiej delegacji.

W sieci pojawił się filmik, na którym widać powitanie obu delegacji. Strona ukraińska przyszła na rozmowy w ubraniach polowych, a rosyjska - w garniturach.

Pierwsza tura rozmów odbyła się 28 lutego na terytorium Białorusi, przy granicy z Ukrainą.