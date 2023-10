Analitycy z amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną oceniają jako mało prawdopodobne, by siłom rosyjskim udało się szybko odciąć siły ukraińskie. Rosyjskie wojska są ok. 3,3 km od ukraińskiej lądowej linii zaopatrzenia.

ISW ocenia, że w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej z przesadą opisywany jest poziom rosyjskich sukcesów na odcinku awdijiwskim. Ten trend będzie utrzymany mimo porażek czy powolnego tempa postępów.