Prezydent elekt USA Donald Trump planuje mianować Richarda Grenella, szefa wywiadu z czasu jego pierwszej kadencji i znanego krytyka szybkiego przystąpienia Ukrainy do NATO, swoim specjalnym przedstawicielem ds. "konfliktu rosyjsko-ukraińskiego" - poinformowała agencja Reutera.

Richard Grenell / SHAWN THEW / PAP/EPA

Richard Grenell, który był wcześniej ambasadorem w Niemczech i pełnił funkcję dyrektora wywiadu narodowego USA podczas prezydentury Trumpa w latach 2017-21, może stać się kluczową postacią w wysiłkach prezydenta elekta na rzecz zakończenia wojny Rosji z Ukrainą - przekazał Reuters.

Źródła tych doniesień podały, że Trump rozważa możliwość powołania Grenella na stanowisko specjalnego wysłannika, który będzie zajmował się wyłącznie rozwiązaniem "konfliktu rosyjsko-ukraińskiego". Może to być jedno z pierwszych posunięć dyplomatycznych Trumpa po objęciu urzędu, lecz ostateczna decyzja o utworzeniu tej funkcji nie została jeszcze podjęta - powiadomiła agencja.



Podczas kampanii wyborczej Trump obiecywał zakończenie rosyjskiej inwazji na Ukrainę w ciągu 24 godzin, ale nie ujawnił jeszcze, w jaki sposób planuje to zrobić - przypomniał Reuters.

Niepokojące wypowiedzi Grenella

Niektóre wypowiedzi Grenella mogą skłonić Kijów do niepokoju - zauważył portal Ukrainska Prawda, komentując doniesienia agencji.



Podczas krajowej konwencji Partii Republikańskiej w Milwaukee Grenell wyraził opinię, że osiągnięcie porozumienia pokojowego na Ukrainie i utrzymanie integralności terytorialnej tego kraju może zostać osiągnięte poprzez utworzenie regionów autonomicznych. Idea ta, nawiązująca do skompromitowanych porozumień mińskich z 2015 r., została wówczas skrytykowana przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - przypomniała Ukrainska Prawda.



Grenell wypowiadał się także przeciwko przystąpieniu Ukrainy do NATO w dającej się przewidzieć przyszłości. Ten pogląd jest zbieżny ze stanowiskiem wielu osób z otoczenia Trumpa.



Źródła Reutersa podkreśliły, że Grenell ma bogate doświadczenie dyplomatyczne i wiedzę o sprawach europejskich. Oprócz pracy w Niemczech był specjalnym wysłannikiem prezydenta Trumpa w negocjacjach między Serbią a Kosowem.



Wcześniej Grenell był uważany za jednego z kandydatów prezydenta elekta na stanowisko sekretarza stanu, lecz nominację na szefa dyplomacji otrzymał ostatecznie senator Marco Rubio. Sam fakt rozpatrywania kandydatury Grenella dowodzi jednak tego, że cieszy się on dużym zaufaniem Trumpa - podkreślił Reuters.