Nawiązał do hasła watykańskiego pawilonu – „Moimi oczami” i wyjaśnił: „sztuka wychowuje nas do spojrzenia". Podkreślił, że nie chodzi o spojrzenie które jest zaborcze, uprzedmiotawiające, obojętne, powierzchowne. "Wychowuje nas do spojrzenia kontemplacyjnego” - dodał.

Przywołał także temat całego Biennale Sztuki : „Obcokrajowcy są wszędzie”. „Wyobraźcie sobie miasta, które jeszcze nie istnieją na mapie; miasta, w których żaden człowiek nie jest uważany za obcego. Dlatego, kiedy mówimy: obcokrajowcy są wszędzie, proponujemy słowa: bracia są wszędzie” - oświadczył Franciszek.



Spotkanie z młodzieżą

Następnie, po zobaczeniu pawilonu Biennale, Franciszek udał się na spotkanie z młodzieżą przed bazyliką Santa Maria della Salute.

Apelował do młodych ludzi, by się podnieśli, by wstali po to, „aby stanąć przed życiem, a nie siedzieli na kanapie”.