"To, co nam najbardziej zagraża w perspektywie 3-5 lat, to są działania o charakterze hybrydowym czy jakieś rakiety manewrujące, które mogą niby zabłąkać się w Polsce" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 gen. Roman Polko - były dowódca GROM-u. "Widać wyraźnie, że Putin lubi prowokować, ale nie ma zdolności do prowadzenia masywnej operacji lądowej w krajach NATO" - ocenił.

Gen. Roman Polko / Leszek Szymański / PAP Paweł Balinowski pytał swojego gościa o zmiany w polskiej armii i to, jak przygotowuje się ona na ewentualne zagrożenie ze strony Rosji. Pod tym względem jestem spokojny. Polska idzie w dobrym kierunku. Myśl polegająca na budowaniu naszego potencjału, (...) najnowocześniejszej armii NATO w Europie, jest kontynuowana, To realizował minister Błaszczak, w tej chwili realizuje to obecny minister obrony narodowej. Oczywiście potrzebny jest audyt, który prowadzi generał Gocuł, żeby zobaczyć, czy przypadkiem tam nie ma jakichś zakłóceń czy marnowania publicznych pieniędzy - analizował gen. Roman Polko. Polska ma doświadczenie bojowe, ma świetnych dowódców. Pod tym względem mojej obawy moje obawy wcale nie są duże. Rosja, mimo że przestawiła się na gospodarkę wojenną, cały czas traci ten swój potencjał, prowadząc działania w Ukrainie - zauważył. Polko: Rosjanie przejęli inicjatywę na froncie Ważnym tematem rozmowy była też sytuacja na froncie w przeddzień drugiej rocznicy rozpoczęcia pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę. W tym momencie Rosjanie przejęli inicjatywę na froncie. Pierwszy powód to jednak spóźniona pomoc Zachodu - analizował były dowódca GROM-u. Zachód już rok temu uniemożliwił Ukrainie skuteczne odbicie własnych terytoriów w krótkim czasie. Element zaskoczenia, jakim były HIMARS-y, które otrzymała Ukraina, spowodował znaczne postępy, przejęcie inicjatywy przez Ukrainę na polu walki, nadzieję, że szybko ofensywa doprowadzi do wyzwolenia terenów zajętych przez Rosjan. Tyle, że zabrakło wsparcia Zachodu. A dzisiaj mamy to samo, tylko spotęgowane - podkreślał gen. Polko. Gość Radia RMF24 zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie pomoc dla Ukrainy opóźniał opór ze strony węgierskiego premiera Viktora Orbana. Kolejny problem to blokada wsparcia, które miało zostać przekazane przez Stany Zjednoczone. Jego zdaniem Rosjanie wygrywają obecnie na froncie wojny informacyjnej, a Ukraińcy mierzą się z upadkiem morale żołnierzy. Korupcja powoduje, że żołnierze na polu walki zaczynają coraz częściej patrzeć na tych cwaniaków, oligarchów ukraińskich, którzy na wojnie naprawdę jeszcze zarabiają - mówił gen. Polko. Wytrwałość i solidarność to dwie rzeczy, które Zachód obiecał, a z którymi dzisiaj ma problem - ocenił były szef GROM-u. Jak tłumaczył, PKB krajów NATO to 50 proc. światowego, a PKB Rosji - tylko 2 proc. Nasz przemysł jest nowoczesny i ma ogromny potencjał produkcyjny. Trzeba to po prostu uruchomić - apelował Polko. Zobacz również: Unia Europejska zaleca Miedwiediewowi leczenie psychiatryczne

Zełenski: Rosyjskie szaleństwo musi przegrać [RELACJA]

Sikorski w USA: Musimy przygotować się na odstraszanie Putina

Specjalne spotkanie ws. Ukrainy. Macron zaprosił przywódców europejskich

