Matura 2024 coraz bliżej. Egzaminy rozpoczną się 7 maja i potrwają do 25 maja. Sprawdziliśmy, jakie najchętniej przedmioty dodatkowe wybierali uczniowie. To ma znaczenie podczas rekrutacji na studia.

W tym roku sesja egzaminów pisemnych rozpocznie się 7 maja i potrwa do 24 maja, a ustnych 11 maja i potrwa do 25 maja.Matury pisemne są przeprowadzane w dwóch porach, porannej od godziny 9:00 oraz popołudniowej od godziny 14:00.

Które przedmioty są obowiązkowe na maturze?

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024 r., zdaje obowiązkowo - w części ustnej - egzaminy (dla których nie określa się poziomu) z następujących przedmiotów:

język polski;

język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego albo włoskiego; język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego;

W części pisemnej absolwent zdaje egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

język polski;

matematyka;

język obcy nowożytny;

język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.



Aby w 2024 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent musi obowiązkowo przystąpić również do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo - w przypadku języka obcego nowożytnego - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.



Najpopularniejsze przedmioty dodatkowe na tegorocznej maturze

W czasie rekrutacji na studia ważne jest to, jakie rozszerzenia uczniowie najchętniej wybierali na maturze. CKE opublikowała listę tych przedmiotów.



Tegoroczni maturzyści najchętniej wybierali egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym takich jak:

język angielski PR – 183 688 osób (tj. 69,8% absolwentów 2024 r.)

matematyka PR – 72 614 osób (tj. 27,6% absolwentów 2024 r.)

geografia PR – 61 788 osób (tj. 23,5% absolwentów 2024 r.)

język polski PR – 52 751 osób (tj. 20,1% absolwentów 2024 r.)

biologia PR – 43 476 osób (tj. 16,5% absolwentów 2024 r.)

chemia PR – 21 485 osób (tj. 8,2% absolwentów 2024 r.)

wiedza o społeczeństwie PR – 16 010 osób (tj. 6,1% absolwentów 2024 r.)

historia PR – 15 533 osoby (tj. 5,9% absolwentów 2024 r.)

fizyka PR – 15 474 osoby (tj. 5,9% absolwentów 2024 r.)

informatyka PR – 9 568 osób (tj. 3,6% absolwentów 2024 r.).

Matura 2024. Kiedy wyniki?

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) informuje, że świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca 2024 roku.

"Tego samego dnia (9 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego" - podaje CKE.

Wyniki matur 2024 zostaną opublikowane online w systemie ZIU we wtorek 9 lipca 2024 roku o godzinie 8:30.

