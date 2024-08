Rosyjska bomba kierowana uderzyła w piątek w dzielnicę mieszkalną i plac zabaw w Charkowie. Jak podają lokalne władze, zginęło siedem osób, a co najmniej 77 zostało rannych. Prezydent Zełenski poinformował, że wśród ofiar jest 14-letnia dziewczyna. O ataku pisze agencja Reutera.

Charkowski blok ostrzelany przez Rosjan / PAP/EPA/SERGEY KOZLOV / PAP

Atak doprowadził m.in. do zapalenia się 12-piętrowego bloku. Gubernator regionu Oleg Syniehubow podał, że ok. 20 spośród poszkodowanych jest w ciężkim stanie. Medycy udzielali pomocy ludziom w różnym wieku, tuż pod zaatakowanym budynkiem.

Kilka samochodów zaparkowanych na zewnątrz zostało zniszczonych przez ogień.

Charków jest pod stałym ostrzałem Rosjan od początku pełnoskalowej wojny. Ostatnimi czasy ataki straciły na intensywności, co jest wiązane z niespodziewaną inwazją Ukraińców w rosyjskim obwodzie kurskim.

Ukraińskie władze podały, że do piątkowego ostrzału użyto pięciu lotniczych bomb kierowanych odpalonych znad obwodu biełgorodzkiego. Broń tego typu jest trudna do zniszczenia i w ostatnich miesiącach sieje postrach we wschodnich rejonach Ukrainy.

Prezydent Zełenski ponawia apele

Atak nie miałby miejsca, gdyby nasze siły obronne miały możliwość zniszczenia rosyjskich samolotów wojskowych w miejscu, w którym się znajdują — powiedział Zełenski w wideo udostępnionym m.in. w serwisie X, w którym odnosi się do piątkowego ataku.